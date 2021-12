Neočkovaní zamestnanci by si podľa Kremského mali testovanie platiť sami

Šéf výboru kritizuje presúvanie zodpovednosti na podnikateľov.

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Štát by podľa predsedu výboru pre hospodárske záležitosti Petra Kremského nemal presúvať svoju zodpovednosť za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, ani zvládnutie pandémie na podnikateľov.

Najlepším riešením by podľa neho bolo postupne presúvať zodpovednosť za testovanie na neočkovaných zamestnancov, vrátane toho, aby si ho sami zaplatili na mobilných odberových miestach v mestách a obciach. Zamestnanec by sa tak sám otestoval ešte pred príchodom na pracovisko.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Od pondelka platí na pracoviskách OTP režim. Čo prinesie? (otázky a odpovede) Čítajte

„V takom prípade by bolo možné vyžadovať negatívny test aj viackrát za týždeň, čo by bolo pri odhalení pozitívnych podstatne efektívnejšie, ako raz za sedem dní,“ zdôraznil poslanec Peter Kremský. Vláde preto navrhne, aby takýto režim pripravila a zaviedla.

Zo začiatku by štát neočkovaným mohol podľa jeho návrhu preplácať niekoľko testov mesačne, pričom by sa tento počet neskôr znižoval. Nakoniec by si neočkovaní zamestnanci platili testy sami podobne, ako to bolo napríklad v lete pri cestách do zahraničia.

Kremský sa dnes stretol so zástupcami zamestnávateľov, ktorí vyjadrili postoj, že ich úlohou je zabezpečovať dodržiavanie režimu OTP na pracovisku, ale nie testovať. Na testovanie nemajú vybavenie, priestory ani personál.