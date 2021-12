Päťstoeurové poukážky pre seniorov v parlamente zrejme neschvália, myslí si Matovič

Poukážky budú podľa Sulíka fiaskom

BRATISLAVA. Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Tie budú môcť využiť v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ale aj na kultúrne podujatia či vybrané služby.

Článok pokračuje pod video reklamou

Neočakáva sa plná účasť

Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením koronavírusu, ktorú v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň požiadal Národnú radu o prerokovanie návrhu v skrátenom konaní.

Ministerstvo financií , ktoré návrh pripravilo, očakáva negatívny vplyv tohto opatrenia na štátny rozpočet vo výške 500 miliónov eur. I keď ide približne o 1,2 milióna občanov, rezort neočakáva 100-percentnú účasť na očkovaní.

Budú fiaskom

Poukážky budú podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka fiaskom. Systém nebude fungovať po technickej stránke a nebude ho možné zvládnuť ani administratívne. Návrh ministri z SaS ho nepodporili. Počas schvaľovania v parlamente sa liberáli podľa svojho predsedu zdržia, alebo budú hlasovať proti.

„Prvý a hlavný dôvod je, že dehonestuje a devalvuje samotnú vakcínu," reagoval na nápad s poukážkami Sulík. Podľa neho časť ľudí svoj názor jednoducho nezmení a v slobodnej spoločnosti to musíme rešpektovať. Zároveň odmieta fakt, aby si ľudia nechávali takýmto spôsobom platiť za to, že sami seba chránia.

„To považujem za morálny hazard," zhodnotil minister hospodárstva. Taktiež upozornil, že množstvo dôchodcov sa už zaočkovalo, alebo sa na tento krok chystá, a štát teda bude platiť aj tým, ktorí sú pre očkovanie už dávno rozhodnutí.

Sulík sa okrem toho obáva, že stúpne korupcia a ľudia budú vďaka poukážkam viac podplácať lekárov, aby ich zapísali do systému očkovaných, no v skutočnosti im vakcínu nepodali. Taktiež dodal, že za zdroje vyčlenené na poukážky by mohli stúpnuť platy všetkým sestrám a zároveň by štát vedel prijať ďalšie. Minister hospodárstva tiež upozornil, že sa Slovensko pre poukážky môže opätovne dostať do konfliktu s Európskou komisiou.

Trápne politikárčenie

Matovičove 500-eurové poukazy pre seniorov v parlamente zrejme poslanci neschvália. Myslí si to minister financií Igor Matovič.

„Päťsto eur pre všetkých zaočkovaných 60+ a tým stovky miliónov eur navyše mimo bežnej pomoci pre najviac dotknuté sektory práve schválila vláda. Proti hlasovali jedine ministri SaS. Bohužiaľ, v parlamente sa proti pomoci dôchodcom a najviac dotknutým podnikateľom zrejme postaví aj celá opozícia a návrh tým pádom neprejde. Uvidíme, pre koho je život dôchodcu cennejší ako trápnučké politikárčenie,“ napísal na sociálnej sieti Matovič.

Nárok na poukaz

Na poukaz budú mať nárok obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska, ktorí vek 60 rokov dovŕšia do konca tohto roka. Podmienkou na získanie poukazu je zaočkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny

Nárok na poukaz podľa schváleného materiálu vznikne osobám, ktoré očkovanie prvou dávkou alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvujú v období od 25. novembra do 24. decembra, alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovali a zaočkujú sa do 15. januára 2022.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Matovič na vláde predloží 500-eurové poukážky. Verí, že prejdú Čítajte

Druhou skupinou sú seniori, ktorí dostanú posilňovaciu dávku vakcíny do 24. decembra, alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovali, ak absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka.

Treťou skupinou s nárokom na poukaz by mali byť obyvatelia zaočkovaní posilňovacou dávkou do 30. júna 2022. Podmienkou však je, že očkovanie druhou dávkou alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvujú do 15. januára 2022, pričom posilňovaciu dávku absolvujú do siedmich mesiacov od očkovania druhou dávkou alebo jednodávkovou očkovacou látkou.

Poukaz poskytne ministerstvo financií v elektronickej alebo listinnej podobe. Listinná podoba poukazu má povahu ceniny. Poukaz môže použiť aj iná fyzická osoba.