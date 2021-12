Matovič na vláde predloží 500-eurové poukážky. Verí, že prejdú

Zmeny oproti pôvodnému návrhu neplánuje.

BRATISLAVA. Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) prišiel v stredu na rokovanie vlády spolu s návrhom na poskytnutie 500-eurových poukážok seniorom, ktorí sa dajú zaočkovať, alebo ktorí už zaočkovaní sú. Cez ministrov to podľa neho prejde, pretože je dosť hlasov.

Matovič pevne verí, že sa nájde aj rozumná väčšina v parlamente, ktorá to podporí. Povedal to pred rokovaním vlády.

Zmeny oproti pôvodne predstavenému návrhu na popud opozície rezort financií neplánuje.

Návrhy, ktoré predkladá opozícia, podľa Matoviča neobsahujú motiváciu k tomu, aby sa dôchodcovia očkovali. "A tým pádom to nemá zmysel. My nemáme navyše na ministerstve financií peniaze na rozhadzovanie, ale vieme ušetriť vtedy, keď sa nám masívna skupina dôchodcov zaočkuje, pretože vtedy to automaticky prináša obrovské úspory a vtedy vlastne vieme tie peniaze poskytnúť dôchodcom aj tým poškodeným dotknutým prevádzkam," vyhlásil minister.

Zároveň skritizoval nedostatočné motivujúce kroky, ktoré by ľudí viedli k očkovaniu.

"Keďže sa tu dlhé mesiace nerobí nič, čo by zvyšovalo zaočkovanosť najrizikovejšej skupiny ľudí, ktorí nás následne stoja obrovské peniaze pri liečení a vidíme situáciu, ktorú to spôsobuje, že musíme preto prijímať núdzový stav, tak sme to vyhodnotili tak, že je lepšie teraz investovať do zaočkovania dôchodcov, ako následne platiť miliardy eur za škody, ktoré spôsobí to, že ich nezaočkujeme," skonštatoval.

Pri otázke o pridanej hodnote 500-eurových poukážok sa odvolal na materiál od Útvaru hodnoty za peniaze, ktorý ešte v lete vyhodnocoval prínosy očkovania. Spoločenskú hodnotu jedného zaočkovaného dôchodcu vtedy analytici podľa jeho slov vyčíslili na 12-tisíc eur.

"Ja sa snažím chytať zajaca za chvost, čiže riešiť situáciu, ktorá je, bohužiaľ, dlhodobo zúfalá, máme extrémne nízku zaočkovanosť a extrémne nízku zaočkovanosť dôchodcov v porovnaní s inými krajinami," uzavrel minister.