Fed vidí v novom variante koronavírusu ďalšiu hrozbu pre ekonomiku

WASHINGTON.Objavenie sa nového variantu koronavírusu by mohlo spomaliť ekonomiku a prijímanie nových zamestnancov a zároveň zväčšiť neistotu v oblasti inflácie.

Konštatoval to šéf amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell v pripravenom prejave pre jeho utorkové vystúpenie v bankovom výbore senátu USA.

Nedávny rast počtu infekcií spôsobených delta variantom a objavenie sa variantu omikron „predstavujú riziko pre zamestnanosť a ekonomickú aktivitu a zvýšili neistotu v otázke inflácie," uviedol Powell.

„Väčšie obavy z vírusu by mohli zmenšiť ochotu ľudí chodiť osobne do práce, čo by spomalilo pokrok na trhu práce a zintenzívnilo by to narušenia dodávateľských reťazcov," povedal Powell.

Na ostatnom zasadaní Fed-u, ktoré bolo 2. a 3. novembra, sa jeho členovia dohodli na redukcii každomesačných nákupov dlhopisov. Tieto nákupy by sa podľa tohto plánu mali skončiť v júni budúceho roka.

Minulý týždeň Fed zverejnil záznam z novembrového zasadania, ktorý ukázal, že niektorí členovia Fed-u sú za rýchlejšiu redukciu nákupov dlhopisov, predovšetkým v prípade, že by sa zhoršila inflácia.