Kollár podporí reformu zdravotníctva len s podmienkami regiónov

Signatári memoranda majú obavy zo zníženia dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/dorCU14c.html

BRATISLAVA. Hnutie Sme rodina je ochotné zahlasovať reformu zdravotníctva v prípade, ak sa do nej zapracujú požiadavky memoranda za lepšie zdravotníctvo.

V utorok to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Zdôraznil, že reforma zdravotníctva je potrebná, ale musí slúžiť ľuďom.

Predseda parlamentu vyzval ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby zo zástupcami memoranda za lepšie zdravotníctvo rokoval.

O požiadavkách informoval Kollár v utorok aj predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO).

Článok pokračuje pod video reklamou

Obavy zo zníženia dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Medzi signatárov memoranda patria predstavitelia vedenia Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja, predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský, primátori Brezna, Jelšavy, Revúcej, Zvolena a zástupcovia lekárov. NR SR v ňom žiadajú, aby zastavila a dopracovala návrh reformy nemocníc.

Visolajský tvrdí, že pripravovaná reforma nehovorí nič o tom, ako bude postarané o pacientov, ktorí sa aktuálne nachádzajú na nemocničných lôžkach. Signatári sú presvedčení o tom, že sa zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti na väčšine územia SR.

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter si myslí, že reforma je nevyhnutná, požaduje však garanciu, že nedôjde k zoškrtávaniu zdravotníckych lôžok skôr, ako sa dá do poriadku ambulantný sektor.

Predkladatelia memoranda preto požadujú garanciu, že sa optimalizácia nemocničnej siete uskutoční súčasne s revitalizáciou ambulantnej sféry.

Od Ministerstva zdravotníctva by uvítali predloženie presnej analýzy potrieb jednotlivých ambulancií až na úroveň okresov. Rovnako žiadajú predloženie presného plánu, ako podporiť vznik chýbajúcich ambulancií. Rovnako chcú prehodnotenie cenníka výkonov v ambulantnej sfére a kompetencií lekárov prvého kontaktu.

Požiadavkou memoranda je aj obnovenie vzdelávania v ambulanciách prvého kontaktu a špeciálnej ambulantnej starostlivosti s adekvátnym odmeňovaním lekárov, ktorí vzdelávanie vykonávajú.

Signatári žiadajú tiež reformu zoznamu kategorizovaných liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok a indikačných obmedzení tak, aby pacient nemusel pre recepty putovať po ambulanciách.

Podľa memoranda je nevyhnutný tiež plán realizácie organizovaného prísunu a vzdelávania lekárov z tretích krajín, ale aj podpora lekárskych fakúlt a vytvorenie motivačného systému.

Bittó Cigániková reformu obhajuje

Reformu zdravotníctva považuje predsedníčka parlamentného Výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) za jednu z najdôležitejších reforiem, ktoré krajina potrebuje prijať. Reagovala tak na Borisa Kollára a signatárov memoranda za lepšie zdravotníctvo.

"Pokiaľ nič neurobíme, nemôžeme očakávať žiadnu zmenu a so zdravotníctvom to pôjde dolu vodou tak, ako to išlo doteraz," povedala šéfka zdravotníckeho výboru s tým, že požiadavky memoranda sú "úplne na mieste".

Podľa jej slov žiadajú signatári to, aby sa ozrejmila cesta pacienta naprieč zdravotníckym systémom. Tvrdí, že práve to je cieľom optimalizácie siete nemocníc. Harmonogram reformy hovorí jasne podľa Bittó Cigánikovej o tom, že reforma sa začne realizovať v poradí od lekárov - špecialistov, cez všeobecných ambulantných lekárov a následne v nemocniciach.

Poukázala tiež na to, že reforma by sa mala zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Hovorí tiež, že lôžka nezaniknú, ale že sa budú rozumnejšie využívať. V prípade epidémie sa však budú môcť využívať. Reforma by tiež mala podporiť vznik nových ambulancií.

Koaličná poslankyňa sa nestotožňuje s požiadavkou z memoranda, aby bolo garantované, že k reálnej reprofilizácii a prípadnému rušeniu akútnych lôžok nedôjde predtým, než dôjde k riadenému procesu zvyšovania kapacít ambulantnej sféry s viditeľnými a merateľnými výstupmi na jeho konci.

K realizácii optimalizácie nemocničnej siete teda podľa signatárov smie dochádzať iba paralelne s revitalizáciou ambulantnej sféry tak, aby s prijatými zmenami dochádzalo k zvýšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Bittó Cigániková poukázala na to, že reforma by mala garantovať, že prípade zániku či reprofilizácie oddelenia minimálne ďalšie dva roky ho nemôžu zdravotné poisťovne odzmluvniť.

"Finančná garancia je presne na to, aby nemocnica a kraj vedeli svojim občanom garantovať zdravotnú starostlivosť napríklad v ambulancii," doplnila.

Reforma má chrániť životy a stabilizovať personál

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pri tvorbe reformy pozorne počúvalo odborníkov, či to, že o nej diskutovalo so zástupcami nemocníc aj regiónov.

Ako povedala hovorkyňa ministerstva SR Zuzana Eliášová, zástupcovia ministerstva sú ochotní kontinuálne naďalej vysvetľovať opodstatnenosť reformy pre slovenské zdravotníctvo v prospech pacienta a zdravotníka.

Reforma nemocníc prinesie menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom, čo prinesie ruka v ruke nesmierne potrebné zastabilizovanie zdravotníckeho personálu.

"Reforma, o ktorú sa mnohé vlády za posledných 17 rokov pokúšali, no neúspešne, zvýši kvalitu nemocníc, zjednodušene povedané, nebude sa robiť všade všetko a v malom počte. Ak totiž na pracovisku nie je dostatočná prax, hrozí riziko nezvládnutia komplikácií či ohrozenia pacienta," povedala Eliášová.

Iný typ starostlivosti, efektívnejšie lôžka

Reforma by mala tiež priniesť lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom lepšie podmienky.

Zvýšiť má aj bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Rezort zdravotníctva zdôraznil, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude.

"Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba, a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života," zopakovalo ministerstvo.

Eliášová tiež doplnila, že dlhodobo chorí pacienti sú v súčasnosti hospitalizovaní aj na akútnych lôžkach, ktoré však primárne slúžia pre pacientov v akútnych stavoch.

Navyše, nemocnica nedokáže takýmto pacientom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na čas potrebný na zotavenie, pretože potrebuje uprednostniť akútnych pacientov. Na Slovensku by sa tak časť nevyužitých akútnych lôžok mala transformovať na lôžka dlhodobej a následnej starostlivosti.

Maximálne čakacie lehoty

Cieľom reformy je podľa ministerstva rozdeliť nemocnice do niekoľkých kategórií. Prvá transformácia nastane až od roku 2024.

Nemocnice budú mať podľa úrovne stanovené, čo všetko musia vykonávať a aké na to musia spĺňať podmienky, napríklad, aké musia mať materiálno-technické vybavenie. Stanovia sa aj maximálne čakacie lehoty a kritéria kvality, ktoré sa budú každoročne vyhodnocovať a zverejňovať.

Optimalizácia siete nemocníc (OSN) bude nasledovaná reformou ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj reformou starostlivosti o duševné zdravie.

Súčasťou legislatívneho návrhu je aj reforma ambulantného sektora, ktorý plánuje zaviesť nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast, s cieľom zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov.

Ministerstvo tiež ráta s podporou záujemcom o zriadenie novej praxe, aby sa vedeli lepšie zorientovať a rozhodnúť sa pre miesto, kde si zriadia svoju ambulanciu, ale aj pre vyššie územné celky, ktoré majú právomoci v podobe vydávania povolení alebo schvaľovania ordinačných hodín.

Ďalšie dve fázy reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti majú podľa ministerstva riešiť podporu všeobecných ambulancií pre existujúcich poskytovateľov a definovanie novej koncepcie všeobecného lekárstva, ktorej obsahom bude aj rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov, rozšírenie kompetencií a popísanie úlohy sestry, podpora nových modelov organizácie práce v ambulancii, zníženie administratívnej záťaže či ich platové ohodnotenie.