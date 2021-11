Pandemická PN končí od začiatku decembra

PN bude na rovnakej úrovni ako pri iných chorobách.

BRATISLAVA. Výhodnejšia dávka pandemickej PN od 1. decembra končí. Počas krízovej situácie dostane poistenec v karanténe či izolácii v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorému lekár uzná dočasnú práceneschopnosť, bežnú dávku nemocenské.

To znamená, že PN bude na rovnakej úrovni ako pri iných chorobách. Informovala o tom hovorkyňa Sociálnej poisťovne (SP) Zuzana Dvoráková. Upozornila, že ak niekomu vznikol nárok na pandemickú PN ešte v novembri, bude ju dostávať až do ukončenia PN.

"Za prvých desať dní práceneschopnosti vypláca náhradu príjmu zamestnancovi jeho zamestnávateľ, pričom od 1. do 3. dňa PN patrí zamestnancovi náhrada príjmu vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) a od 4. do 10. dňa je to 55 % DVZ," pripomenula hovorkyňa princíp vyplácania bežnej PN s tým, že SP platí nemocenské až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 % DVZ až do ukončenia PN lekárom.

V prípade SZČO a dobrovoľne poistených vypláca dávku nemocenské Sociálna poisťovna už od prvého dňa práceneschopnosti (prvé 3 dni 25 % DVZ a od 4. dňa 55 % DVZ). Hovorkyňa zdôraznila, že postupy pri potvrdzovaní PN a žiadosti o nemocenské ostávajú rovnaké ako pri doterajšej pandemickej PN.

"Poistenec najskôr telefonicky, e-mailom alebo SMS správou kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára. Lekár zhodnotí, či sa naňho podľa príslušných nariadení Úradu verejného zdravotníctva vzťahuje karanténa, a ak o to pacient požiada, vystaví mu potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti," zhrnula hovorkyňa.

Tlačivo lekár zasiela priamo Sociálnej poisťovni. Poistencovi-zamestnancovi tiež zostáva povinnosť o PN informovať svojho zamestnávateľa.

"Ak bola práceneschopnosť z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie potvrdená pri osobnej návšteve pacienta u lekára, poistenec si uplatňuje nárok na nemocenské štandardným spôsobom – zamestnanec odovzdá potvrdenie o PN zamestnávateľovi, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistený poistenec ho doručí pobočke SP," dodala Dvoráková.

Pripomenula, že pri karanténe netreba zabudnúť poslať elektronický formulár žiadosti o dávku. Takisto spomenula, že podmienky nároku na nemocenské sa nemenia.

K týmto podmienkam patrí napríklad existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dočasnej práceneschopnosti, zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej výške a včas (toleruje sa nedoplatok nižší ako päť eur), absencia príjmu počas práceneschopnosti pri zamestnancovi a 270 dní trvania nemocenského poistenia za posledné dva roky.