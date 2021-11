Britský protimonopolný úrad nariadil Mete, aby predala Giphy

Je to prvýkrát, keď úrad núti veľkú technologickú firmu ako Facebook, aby zrušila už dokončenú transakciu.

LONDÝN. Britský protimonopolný úrad nariadil materskej spoločnosti Facebooku Meta Platforms, aby predala platformu Giphy na zdieľanie gifov.

Podľa Competition and Markets Authority (CMA) môže prevzatie Giphy poškodiť používateľov sociálnych médií rovnako ako britských inzerentov. Spoločnosť Meta uviedla, že nesúhlasí s rozhodnutím a uvažuje o odvolaní.

Článok pokračuje pod video reklamou

Je to prvýkrát, keď CMA núti veľkú technologickú firmu, aby zrušila už dokončenú transakciu. Podľa CMA akvizícia Giphy spoločnosťou Meta zníži konkurenciu medzi platformami v segmente sociálnych médií.

Facebook by totiž mohol ešte zvýšiť už aj tak veľkú dominanciu na trhu v porovnaní s ostatnými platformami tým, že by obmedzil alebo úplne odoprel prístup k databáze animovaných obrázkov platformy Giphy. To by zvýšilo návštevu stránok vlastnených Facebookom, ako sú Facebook, WhatsApp a Instagram. Na tie už teraz pripadá 73 % času, ktorý používatelia v Spojenom kráľovstve trávia na sociálnych sieťach.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zuckerberg oznámil zmenu. Spoločnosť Facebook sa premenuje na Meta Čítajte

Meta takisto môže zmeniť podmienky prístupu ku gifom v databáze Giphy, uviedla CMA. Napríklad môže od iných platforiem, ako sú TikTok, Twitter alebo Snapchat, požadovať výmenou za prístup, aby poskytli viac údajov o používateľoch.

Pred dohodou o prevzatí z minulého mája spustila platforma Giphy svoje vlastné reklamné služby a uvažovala o rozšírení do krajín mimo USA. Podľa CMA by reklamné služby Giphy mohli konkurovať reklamným službám Facebooku a mohli by podporiť inovácie zo strany ostatných sociálnych sietí a inzerentov.

Facebook po akvizícii zrušil reklamné služby Giphy, čo je podľa CMA dôvodom na obavy, predovšetkým vzhľadom na to, že Facebook kontroluje takmer polovicu z trhu s digitálnou grafickou reklamou v Spojenom kráľovstve.