Britský úrad zablokoval prevzatie online databázy Giphy Facebookom

Transakcia by iným platformám znemožnila prístup do knižnice s krátkymi videami.

LONDÝN. Britský protimonopolný úrad zablokoval prevzatie americkej online databázy a vyhľadávača Giphy Facebookom a prikázal sociálnej sieti, aby dohodu zrušila.

Úrad to odôvodnil tým, že akvizícia obmedzením hospodárskej súťaže poškodzuje používateľov sociálnych médií a zadávateľov reklamy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Britský Úrad pre hospodársku súťaž a trhy v utorok uviedol, že transakcia by Facebooku umožnila „zväčšiť svoju aj tak významnú trhovú silu“ tým, že by iným platformám nedovoľoval alebo by im obmedzoval prístup do knižnice Giphy s krátkymi videami, takzvanými GIF.

„Žiadosťou, aby Facebook predal Giphy, chránime milióny používateľov sociálnych médií a podporujeme konkurenciu a inovácie v oblasti digitálnej reklamy,“ konštatoval Stuart McIntosh, šéf tímu, ktorý akvizíciu prešetroval.