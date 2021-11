Nadácia Zastavme korupciu podala žalobu na štátne rezervy

Zástupcovia štátu si podľa Petkovej vykladajú infozákon svojvoľne.

BRATISLAVA. Nadácia Zastavme korupciu podala už druhú žalobu na Správu štátnych hmotných rezerv. Tá podľa nadácie odmieta poskytnúť informácie o COVID nákupe.

Ako ďalej informovala, zároveň polícii doručila trestné oznámenie na predsedu úradu Jána Rudolfa, a to za nerešpektovanie prvého rozhodnutia súdu v tejto veci.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Stáva sa nám opakovane, že si zástupcovia štátu svojvoľne vykladajú infozákon, odmietajú sprístupniť povinné údaje a vyhýbajú sa takto verejnej kontrole. Hmotné rezervy sú exemplárnym príkladom, preto sme sa rozhodli obrátiť aj na políciu, keďže podľa právnej analýzy, ktorú sme si nechali urobiť v renomovanej advokátskej kancelárii by mohlo konanie predsedu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa,” uviedla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

Nadácia žiadala informácie k zákazke s firmou, ktorá štátu dodávala komponenty k testom na COVID 19. Mala totiž informácie, že verejné obstarávanie a nákup nemusel byť v poriadku. Pýtala sa na zloženie výberovej komisie, zápisnice z jej rokovania a žiadala zoznam ďalších spoločností, ktoré súťažili.

Hmotné rezervy to odmietli sprístupniť so zdôvodnením, že zákazku vysúťažili v rámci dynamického nákupného systému (DNS) a po dobu dvoch rokov, kým DNS trvá, nemôžu poskytnúť ani názvy súťažiacich firiem. A to pre obavu, že tieto by sa potom mohli medzi sebou dohadovať.

Nadácia odmietnutie považovala za účelové a obrátila sa na súd. Krajský súd Bratislava jej dal v júni za pravdu a odmietavé rozhodnutie hmotných rezerv zrušil.

Napriek verdiktu súdu predseda Rudolf opätovne odmietol poskytnúť požadované údaje, čím si podľa nadácie nesplnil povinnosti, ktoré vyplývajú z jeho právomocí.

Správa štátnych hmotných rezerv v reakcii uviedla, že Krajský súd v Bratislave rozhodol o zrušení rozhodnutia Správy štátnych hmotných rezerv a potvrdzujúceho rozhodnutia predsedu úradu z roku 2020 a vec vrátil štátnym rezervám na nové konanie.

Ako ďalej upozornila, súd nezaviazal štátne rezervy informácie sprístupniť, ale skúmať, či požadované informácie možno sprístupniť v obmedzenom rozsahu.

„Správa štátnych hmotných rezerv zastáva naďalej názor, že v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ sú dané dôvody nesprístupnenia informácií a s týmto názorom sa stotožnil aj predseda v rámci odvolacieho konania," konštatuje úrad.

Zároveň potvrdil, že je pripravený požadované informácie zverejniť po ukončení celého procesu verejného obstarávania ako aj skutočnosť, že jeho predseda je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a náležite sa brániť.