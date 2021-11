Výrobné podniky nemajú personál na testovanie ani účtovné pokyny

Mnohé fabriky primárne riešia najmä nedostatok antigénových testov.

BRATISLAVA. Firmy nie sú testovacie centrá a testovanie jednoducho nevedia vykonať.

V reakcii na začiatok testovania v podnikoch to uviedla Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.

Zásah do výroby

Tá upozornila, že fabriky majú pri povinnom testovaní nezaočkovaných a neprekonaných zamestnancov, ktoré od dnešného dňa nariadila vláda, problémy. Primárne riešia najmä nedostatok antigénových testov.

„Priemyselne? podniky sú založené pre to, aby realizovali priemyselnú výrobu a nie testovali zamestnancov. Preto opakovane tvrdíme, že každý by mal robiť to, čo vie. V podniku, do ktorého na pracovnú zmenu nastúpi dvetisíc pracovníkov, nie je možné testovanie zrealizovať operatívne a rýchlo, aby nebola zasiahnutá samotná výroba," konštatuje asociácia.

Bez personálu a účtovných pokynov

Fabriky sa sťažujú aj na to, že im chýbajú tzv. autorizované osoby, ktoré majú dohliadať na proces testovania. Ďalšie problémy sa týkajú daňového hľadiska. Firmy nevedia, či preplácané testy budú tvoriť súčasť mzdy zamestnanca a vyriešená nie je ani otázka zdaňovania firiem, ak im od štátu príde platba za vykonané testy.

Rovnako nemajú podniky vedomosť, ako budú? vykazovať zrealizované testy a aké doklady budú povinné na preukázanie, že testovanie naozaj zrealizovali a v akom množstve.