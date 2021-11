Päť miliárd na desať rokov je málo. Obnova železníc si vyžaduje viac, tvrdí Doležal

Harmonogram železníc pôjde na rokovanie vlády budúci týždeň.

BRATISLAVA. Harmonogramom projektov železničnej infraštruktúry sa bude vláda zaoberať pravdepodobne budúci týždeň.

Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) počas štvrtkového livestreamu na sociálnej sieti.

Priblížil, že harmonogram železníc je skôr o rekonštrukcii, modernizácii, sanácii existujúcich tratí.

Skonštatoval, že je to o tom, ako preinvestovať 5 miliárd eur na najbližších desať rokov.

"Je to žalostne málo a ja tak trochu dúfam, že to otvorí konečne diskusiu o tom, či to s tými železnicami myslíme vážne alebo nie, lebo tým definovaným objemom, ktorý sme železniciam po nejakých rokovaniach s ministerstvom financií alokovali, tak to nevyzerá, že to so železnicami myslíme vážne," zdôraznil Doležal s tým, že reálne dávame na cesty dvojnásobok ako na železnice.

Vláda už v máji odobrila harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Harmonogram podľa rezortu dopravy rieši najakútnejšie potreby budovania cestnej infraštruktúry.

Medzi tie zahŕňa dokončenie rozostavaných alebo rozsúťažených stavieb, dokončenie najprioritnejších úsekov D1 do Košíc a D3 na Kysuciach a stabilizáciu cestného hospodárstva na cestách prvej triedy.