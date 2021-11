Matovič chce cez dôchodcov a očkovanie poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam

Návrh zatiaľ neschválila koalícia.

BRATISLAVA. Štát chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie ochorenia Covid-19.

Toto riešenie navrhol minister financií Igor Matovič na piatkovej tlačovej konferencii.

Peniaze sa k nim majú dostať cez zaočkovaných dôchodcov, ich deti či vnúčatá, ktorí použijú 500 eurové poukazy vo vybraných podnikoch a službách.

Má sa to týkať hotelov, penziónov, reštaurácií a kaviarní, ďalej tiež divadiel, galérií a kín v rámci kultúrnych podujatí.

Tretí sektor, ktorý chce Matovič podporiť, zahŕňa poskytovanie služieb aké ponúkajú kaderníctvá, kozmetické a masérske salóny, aquaparky, wellness centrá, posilňovne a športové kluby.

Cieľom je podporiť očkovanie u približne 380-tisíc Slovákov vo veku nad 60 rokov, ktorí v súvislosti s ochorením Covid-19 patria medzi rizikové skupiny. Matovič očakáva, že by sme na konci kampane mohli mať milión zaočkovaných dôchodcov.

Jeho návrh podporuje aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár, nakoľko jeho strana Sme rodina je proti povinnému očkovaniu, ktoré viacerí odborníci časom zvažujú.

Nárok na poukazy budú mať seniori, ktorí do polovice decembra budú zaočkovaní aspoň jednou dávkou. Týkať by sa to malo aj tých, ktorí už majú nárok na druhú, prípadne tretiu dávku a ešte si ju nenechali aplikovať.

Matovič chce dať možnosť využiť poukazy aj tým, ktorí už tretiu dávku majú. Ide o viac ako 200-tisíc ľudí.

Používať poukaz však budú môcť seniori až vtedy, keď budú zaočkovaní treťou dávkou, teda niektorí až budúci rok.

Poukaz bude fungovať formou QR kódov, cez ktoré si bude prevádzkar môcť stiahnuť požadovanú sumu za svoje služby.

O návrhu by sa mohlo v parlamente rozhodnúť ešte tento rok, Matovič je pripravený tento návrh prerokovať s poslancami v skrátenom legislatívnom konaní už v utorok 30. novembra.