Nový variant koronavírusu znížil ceny ropy

USA uvoľnujú časť ropy zo strategických rezerv.

SINGAPUR. Ceny ropy klesli v piatok približne o 5 %, pričom cena ropy Brent klesla pod 79 USD a cena americkej WTI pod 74 USD za barel (159 litrov).

Vývoj na trhu výrazne ovplyvnili informácie o novom, rýchlo mutujúcom variante koronavírusu. Ten detegovali v Juhoafrickej republike, na čo viaceré krajiny reagovali zákazom letov z tejto krajiny aj okolitých štátov.

Najnovšie nepriaznivé správy sa ešte pridali k informáciám o rozhodnutí USA v koordinácii s ďalšími veľkými dovozcami uvoľniť časť ropy zo strategických rezerv. Teraz sa čaká na reakciu Číny, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete.

Ak sa plány USA naplnia, podľa expertov z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by to znamenalo výrazné navýšenie objemu komodity na trhu. Očakáva sa, že v decembri by prebytok ropy na trhu mohol predstavovať 400-tisíc barelov denne, v januári by mohol vzrásť na 2,3 milióna a vo februári na 3,7 milióna barelov denne.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 9.44 h SEČ 78,61 USD (70,04 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,61 USD (4,39 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 73,91 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 4,48 USD alebo 5,72 %.