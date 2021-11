Daňovo-odvodovú reformu navrhuje Za ľudí rozložiť do viacerých fáz

Prvé by sa podľa Meravého mali zaviesť najjednoduchšie, najúčinnejšie a najmenej sporné opatrenia.

BRATISLAVA. Daňovo-odvodovú reformu by mala vláda rozložiť do viacerých fáz, ako prvé by sa mali zaviesť najjednoduchšie, najúčinnejšie a najmenej sporné opatrenia. Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal hlavný ekonóm strany Za ľudí Tomáš Meravý.

Podľa neho ide o štandardné a overené opatrenia, ako je zníženie a zjednotenie sadzieb dane z príjmov, zvyšovanie daňového bonusu na deti, zvýšenie prídavkov na deti, rušenie výnimiek alebo zníženie poistných sadzieb.

Článok pokračuje pod video reklamou

Postupné zavádzanie

„Navrhujeme, aby sa daňová reforma zavádzala postupne," povedal Meravý. Týmto prístupom sa podľa neho čo najskôr dostaví pozitívny efekt pre slovenskú ekonomiku.

„Zároveň tým získame čas na diskusiu, dolaďovanie a prípadne aj hľadanie alternatívnych riešení pri tých opatreniach, ktoré vzbudili otázky," uviedol. Ministrovi financií strana Za ľudí podľa neho poslala zoznam opatrení, ktoré by sa mali realizovať v prvej fáze reformy. Pri firmách ide o zavedenie jednotnej 19-percentnej sadzby dane z príjmov, flexibilné odpisy majetku, skupinové zdaňovanie, či zvýšenie dane z dividend.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Matovič ide po živnostníkoch, chce im vziať paušálne výdavky Čítajte

Pri fyzických osobách je to o zavedenie 19-percentnej sadzby dane z príjmov, zvýšenie a zjednotenie daňového bonusu na 70 eur mesačne na dieťa, zníženie sadzby sociálneho poistenia o jeden percentuálny bod, ako aj zrušenie odvodových a daňových výnimiek.

Nedoriešená otázka

Na zvýšenie príjmov štátu navrhuje strana Za ľudí znížiť výdavky na zbrojenie, zvýšenie odvodu z hazardu, nárast daní na alkohol a cigarety, či vyššie ekologické dane. „Celkové dopady sú nulové, náš návrh je udržateľný a fiškálne neutrálny," povedal.

Ako nedoriešenú otázku Meravý vníma nahradenie súčasných paušálnych výdavkov vo výške 60 percent z hrubých príjmov pre samostatne zárobkovo činné osoby paušálnou daňou vo výške 29 percent z hrubých príjmov. „Je to návrh pomerne v skorom štádiu, chýbajú nám prepočty dopadov na daňovníkov a štátny rozpočet," povedal.

Pri SZČO by sa podľa neho mali opatrenia realizovať postupne, aby sa žiadnej SZČO prehnane nedotkli. „Daňový systém je neférový, treba s tým niečo robiť, zároveň treba postupovať citlivo, nemyslím si, že by všetci živnostníci boli špekulanti," tvrdí Meravý. Podľa neho je to často samotný zamestnávateľ, ktorý svojich zamestnancov tlačí do toho, aby z pracovného pomeru prešli na živnosť.