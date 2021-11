Odborári odmietli Matovičovu daňovo-odvodovú reformu

Návrh rozpočtu verejnej správy nepočíta so zvyšovaním platov v štátnej a verejnej službe.

BRATISLAVA. Návrh daňovo-odvodovej reformy, ktorý predstavil minister financií Igor Matovič (OĽaNO), je podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Mariána Magdoška celý zlý.

Šéf rezortu financií podľa neho klamal, keď tvrdil, že na reforme získa 99 percent zamestnancov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Chýbajú podrobnosti o poistnom odvode

Ako ďalej uviedol prezident KOZ na tlačovej besede, čisté mzdy stúpnu len tým zamestnancom, ktorí zarábajú viac ako 2-tisíc eur. Všetkým ostatným zamestnancom podľa neho čisté mzdy po reforme klesnú.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Živnostníkom vezme Matovič aj stovky eur. Pozrite si prepočty Čítajte

Za nejasný považuje odborársky líder aj navrhovaný 39-percentný poistný odvod, ktorý majú odvádzať zamestnávatelia. Minister financií totiž podľa neho nepovedal, aká časť z tohto odvodu pôjde na jednotlivé sociálne poistenia a aká časť na zdravotné poistenie.

Ignorovanie sociálnych partnerov

Prezident KOZ sa tiež obáva toho, že reforma zruší osobitný systém sociálneho zabezpečenia pre tzv. silové zložky štátu, teda pre vojakov, či policajtov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Živnostníci žiadajú od Matoviča stiahnutie návrhu reformy zdaňovania Čítajte

Kritizuje aj to, že minister financií započítal do príjmov zamestnanca sociálny fond a stravné. Upozorňuje na to, že zo sociálneho fondu si firmy pokrývajú sociálnu politiku štátu.

„Neboli žiadne rokovania so sociálnymi partnermi, je to totálna ignorácia," povedal Magdoško k reforme.

Opäť sa neráta so zvyšovaním platov

Odborársky predák upozornil aj na to, že návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok nepočíta so zvyšovaním platov v štátnej a verejnej službe.

Platy pre štátnych a verejných zamestnancov sa pritom nezvyšovali ani od začiatku tohto roka.

Ministra financií Igora Matoviča preto Magdoško žiada, aby z 1,7-miliardovej rozpočtovej rezervy presunul 1 miliardu eur na zvyšovanie platov v štátnej a verejnej službe.

Vláda by mala podľa neho riešiť zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, keďže medzera vo výbere daní podľa neho na Slovensku dosahuje dve miliardy eur.

„Ak by sa nám to podarilo aspoň spolovice, mali by sme k dispozícii miliardu eur hlavne na platy zamestnancov," povedal.