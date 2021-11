Nové výdavky bez krytia. Vedenie RTVS prirovnalo nový mediálny zákon k bozku smrti

Legislatíva obmedzuje RTVS v možnostiach šírenia signálu, upozornil riaditeľ Rezník.

BRATISLAVA. Návrh zákona o mediálnych službách dostáva RTVS do finančnej a právnej neistoty.

Na utorkovom mimoriadnom rokovaní Rady RTVS, ktorá sa zaoberala ekonomickým dosahom novej mediálnej legislatívy, to uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Argumentuje tým, že návrh zákona zavádza nové povinnosti bez finančného krytia a tiež obmedzuje RTVS v možnostiach šírenia signálu.

Nové povinnosti bez finančného krytia

Rezník upozornil, že si je RTVS vedomá potrebnej aktualizácie legislatívy i transpozície európskej smernice, ktorá s tým súvisí. "Nerozumiem však tomu, že pod rúškom transpozície sa riešia ďalšie zákony a ustanovenia, ktoré RTVS pridávajú povinnosti bez finančného krytia a zároveň mu obmedzujú možnosti šírenia signálu,“ upozornil.

Šéf RTVS zdôraznil, že v prípade navyšovania povinností nikto s RTVS nerokoval o finančných dosahoch zmien. RTVS ich v horizonte piatich rokov vyrátala na približne 21 miliónov eur.

Rezník poukázal i na to, že kvantifikácia finančných dosahov pre RTVS nie je obsahom príslušných dokumentov k legislatívnemu návrhu. "Nová norma by nás v prípade schválenia dostala do situácie, keď nie sú dostatočne kryté súčasné výpadky príjmov plynúce z legislatívnych rozhodnutí a k tomu sa zavádzajú nové povinnosti bez kompenzácií,“ upozornil.

Za manažment telerozhlasu nesúhlasí ani s nastavením podmienok v rámci multiplexu a možnosti šírenia signálu, vníma ich ako nevýhodné a obmedzujúce pre RTVS.

Rezort kultúry: Zmeny nie sú radikálne

Štátny tajomník Ministerstva kultúry Radoslav Kutaš na rokovaní rady upozornil, že nové povinností pre RTVS „nie sú odtrhnuté z reality“.

Deklaroval, že napríklad čo najširšie zabezpečenie multimodálneho prístupu by malo byť pre RTVS automatické. "Naozaj si nemyslím, že to malo byť vôbec potrebné ho nastavovať kvótami, k verejnoprávnemu vysielaniu majú mať prístup všetci,“ zopakoval Kutaš svoje vyjadrenia z pondelkovej tlačovej konferencie.

Podľa štátneho tajomníka sa pravidlá pre RTVS v novej legislatíve zásadne nezmenili. "Nehovorím, že tam nie sú zmeny, ale nie sú radikálne,“ vyhlásil Kutaš.

Obavy z likvidačných d§sledkov

Predseda Rady RTVS Igor Gallo označil informácie o predpokladanej výške finančného navýšenia pre RTVS za „bozk smrti“.

„Dobre poznajúc aktuálnu situáciu vychádzajúcu z podfinancovania RTVS, ktoré skonštatoval i Najvyšší kontrolný úrad, by navýšenie povinností bez adekvátnej kompenzácie ohrozilo stabilitu inštitúcie,“ skonštatoval Gallo.

Verí však, že v rokovaní s rezortom kultúry bude možné dospieť k textácii zákona, ktorá bude prijateľným kompromisom.

Rada preto v uznesení okrem skonštatovania obáv z likvidačných dôsledkov aktuálneho znenia zákona pre RTVS požiadala generálneho riaditeľa telerozhlasu o bezodkladné iniciovanie rokovania s predkladateľom legislatívy.