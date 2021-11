Ochota dať sa zaočkovať stúpa s výškou platu, ukázal prieskum

Najmenej zástancov vackíny proti covidu je medzi nekvalifikovanými robotníkmi.

BRATISLAVA. Spomedzi jednotlivých mzdových skupín je podiel zástancov očkovania proti ochoreniu COVID-19 najvyšší medzi najlepšie zarábajúcimi Slovákmi.

Ukázal to prieskum portálu Platy.sk, ktorý spadá pod pracovný portál Profesia.sk. Prieskum realizovali od 13. októbra do 9. novembra tohto roka. Zúčastnilo sa na ňom 3314 respondentov. Informovala o tom hovorkyňa Profesie Nikola Richterová.

Hovorkyňa vyčíslila, že v skupine najlepšie zarábajúcich ľudí bolo 90 % naklonených očkovaniu, pri ľuďoch so strednými platmi to bolo 75 % a pri Slovákoch s najnižšími platmi to bolo 62 %.

Naopak sa to odzrkadlilo pri odporcoch očkovania, tých bolo zase najviac v skupine Slovákov s najnižšími platmi (15 %). Pri skupine so strednými platmi bolo proti očkovaniu desať percent a v skupine s vysokými platmi štyri percentá.

Čo sa týka konkrétnych pracovných oblastí, najviac zástancov vakcíny pracuje v oblasti vývoja a technológií, žurnalistiky, zákazníckej podpory či v chemickom priemysle a IT.

"Spomedzi úrovní pracovného zaradenia bol najvyšší podiel zástancov očkovania v top manažmente. Za vakcínu tu bolo 84 % opýtaných. Nasleduje nižší a stredný manažment, kde išlo o 82 %," skonštatovala hovorkyňa.

Naopak najmenej zástancov očkovania je medzi nekvalifikovanými robotníkmi (za vakcínu je 61 %). "Medzi týmito pracovníkmi navyše vidíme 14 % úplných odporcov očkovania proti COVID-19," dodala Richterová.

Druhý najnižší podiel zástancov očkovania je medzi kvalifikovanými robotníkmi a zamestnancami v službách.

Spomedzi jednotlivých sfér je najmenej zástancov očkovania v oblasti strojárstva, bezpečnosti a ochrany, výroby, automobilového priemyslu a v cestovnom ruchu. Podľa portálu je paradoxom, že sa v tomto rebríčku medzi poslednými umiestnil cestovný ruch, ktorý bol práve najviac zasiahnutý pandémiou nového koronavírusu.

Hovorkyňa vyzdvihla, že podobné výsledky vykazujú aj prieskumy v zahraničí. "Výsledky v Českej republike, Maďarsku a Bulharsku potvrdili rovnaký trend ako na Slovensku. U respondentov z najvyššej platovej kategórie bol zaznamenaný vždy najpozitívnejší postoj k očkovaniu," uzavrela Richterová.