Matovič: Živnostníci majú platiť len jeden odvod a jednu daň

Samostatne zárobkovo činné osoby by mali po schválení reformy platiť len jednu daň a jeden poistný odvod.

BRATISLAVA. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) by mali po schválení daňovo-odvodovej reformy rovnako ako zamestnanci a zamestnávatelia platiť len jednu daň a jeden poistný odvod.

Na pondelkovej tlačovej besede to oznámil minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Daň z príjmu by mala dosahovať 19 percent z hrubého zisku a poistný odvod by mal byť pre SZČO vo výške 29 percent z vymeriavacieho základu.

Na SZČO s hrubým príjmom do 100-tisíc eur ročne sa pritom v súčasnosti vzťahuje 15-percentná sadzba dane z príjmov. Namiesto paušálnych výdavkov by si mohli SZČO uplatňovať tzv. paušálnu daň vo výške 29 percent z hrubých príjmov.

Takáto paušálna daň by podľa Matoviča bola v skutočnosti súčtom dane z príjmov a sociálnych a zdravotných odvodov.