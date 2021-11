Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka takmer 15-tisíc ľudí

Najväčší úbytok zaznamenala súkromná Dôvera zdravotná poisťovňa.

BRATISLAVA. Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka takmer 152-tisíc ľudí. Vyplýva to z predbežných výsledkov prepoisťovacej kampane. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Hudecová.

ÚDZS v tomto roku eviduje 189 014 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne, 37 135 z nich úrad neakceptoval.

"V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500-percentný nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné aj späťvzaté prihlášky," uviedol úrad.

Do zdravotnej poisťovne Dôvera akceptoval ÚDZS doposiaľ 50 537 prihlášok a neakceptoval 11 319 prihlášok. Do VšZP akceptoval 54 794 prihlášok a neakceptoval 14 263 prihlášok. Do Unionu zdravotnej poisťovne akceptoval 46 548 prihlášok a neakceptoval 37 135 prihlášok.

Z predbežných výsledkov vyplýva, že najväčší úbytok zaznamenala súkromná Dôvera zdravotná poisťovňa, z ktorej sa rozhodlo odísť 15 276 osôb.

Do štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) by po novom roku malo pribudnúť 8732 poistencov a do súkromnej Union - zdravotnej poisťovne by malo pribudnúť 6544 poistencov.

Najviac o zmenu zdravotnej poisťovne žiadali obyvatelia východného Slovenska. V Prešovskom kraji evidovali 37 919 prihlášok, v Košickom kraji 34 451 podaných prihlášok, v Banskobystrickom kraji 22 530 prihlášok, v Nitrianskom kraji 14 688 prihlášok, v Žilinskom kraji 10 380 prihlášok, v Bratislavskom kraji 19 192 prihlášok, v Trnavskom kraji 9492 prihlášok a v Trenčianskom kraji 9219 prihlášok.

ÚDZS poznamenal, že finálne výsledky prepoisťovacej kampane budú známe až po 5. decembri.