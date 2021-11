V Anglicku budú musieť nové domy a budovy vybaviť nabíjačkami

V Británii je v súčasnosti dostupných asi 25-tisíc nabíjacích staníc.

LONDÝN. Nové domy a budovy v Anglicku budú musieť byť od budúceho roka zo zákona vybavené nabíjacími stanicami pre elektromobily.

Informuje o tom v pondelok spravodajský portál BBC. Rozhodnutie má neskôr počas dňa oznámiť premiér Boris Johnson.

Nová legislatíva sa vzťahuje aj na novobudované supermarkety, pracoviská a budovy, ktoré prechádzajú rozsiahlou rekonštrukciou. Správa prichádza v čase, keď sa Veľká Británia usiluje o prechod k elektromobilite, pričom od roku 2030 bude v krajine zakázaný predaj benzínových a naftových áut.

V Británii je v súčasnosti dostupných asi 25-tisíc nabíjacích staníc, no podľa Úradu pre hospodársku súťaž a trhy by ich krajina do roku 2030 mohla potrebovať desaťnásobne viac.

Prechod k elektromobilom je súčasťou britskej stratégie na dosiahnutie cieľov v oblasti boja proti klimatickej zmene. Automobily a taxíky podľa BBC v roku 2019 zodpovedali za zhruba 16 % britských emisií.

Dopyt po elektromobiloch v Spojenom kráľovstve prudko rastie. V roku 2020 tvorili asi 10 % celkového predaja áut na tamojšom trhu, kým v roku 2018 to bolo iba 2,5 %.