Dobré ráno: Milionárska daň Matovičovej reformy je ľúbivý nápad. Podarí sa?

Nápady ešte musia prejsť koalíciou.

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=gp3kr-11387eb-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Článok pokračuje pod video reklamou

V uplynulé dni sme sa po mesiacoch čakania dozvedeli, ako vyzerajú kontúry daňovo-odvodovej reformy ministra financií Igora Matoviča.

Najskôr ukázal, ako sa budú meniť prídavky na deti, potom zaťaženie zamestnancov a trilógiu zakončil novinkami pre firmy.

Okrem iného by túto reformu za 2,2 miliardy ročne chcel financovať novými daňami, a jednou takou je takzvaná milionárska.

O nej, ale aj o reforme sa Nikola Šuliková Bajánová rozpráva s reportérkou magazínu Index Evou Frantovou.

Zdroj zvukov: TA3, TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Premiér Eduard Heger pripustil povinné očkovanie pre seniorov. Povedal to v relácii RTVS Sobotné dialógy. O takomto riešení podľa vlastných diskutuje nielen s lekármi, ale aj právnikmi už dva týždne. Ak sa bude situácia naďalej zhoršovať, premiér nevylučuje ani celoplošný lockdown po vzore Rakúska. Za piatok sme zaznamenali rekordných 9 171 pozitívnych PCR testov.

V centre Viedne sa počas víkendu zhromaždili desaťtisíce protestujúcich ľudí. Demonštranti protestovali proti zavedeniu lockdownu, ktorý v Rakúsku platí od dnes, a hlavne proti povinnému očkovaniu, ktoré chce vláda spustiť vo februári. Zaočkovanosť v Rakúsku patrí v rámci západnej Európy k najnižším. Podľa vládnych údajov je úplne zaočkovaných necelých 66 percent z 8,9 milióna obyvateľov. Okrem toho sa Rakúsko zatvára aj pred turistikou.

Režim OTP na pracoviskách sa zatiaľ odkladá. Podľa pôvodných informácií mal platiť od dnes, no pre stále prebiehajúce medzirezortné rokovania sa ho Úrad verejného zdravotníctva rozhodol nenariadiť.

Slovensko si pohoršilo v medzinárodnom indexe korupcie, keď sa zo 40. miesta prepadlo na 42. Z krajín Európskej únie tak skončilo piate od konca, horšie sú na tom už len Chorvátsko, Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka korupcie Global Corruption Index, na ktorý upozornil Úrad na ochranu oznamovateľov.

Osemnásťročného Američana Kyla Rittenhousa súd v piatok uznal nevinným z vraždy dvoch ľudí a postrelenia ďalšieho. Do väzenia tak nepôjde napriek tomu, že vlani prišiel s poloautomatickou zbraňou do amerického mesta Kenosha v čase, keď tam už tretí deň prebiehali násilné protesty. Tie sa diali po tom, ako policajti postrelili černocha Jacoba Blaka siedmimi ranami do chrbta. Rittenhouse sa obhajoval, že strieľal v sebaobrane.

Odporúčanie

Raz za uhorský rok sa dostanem aj k odporúčaniu pre nemčinárov, no a presne dnes je taký deň. Handelsblatt Today je denný podcast ekonomického denníka Handelsblatt a vo svojich 20 až 30 minútach rozoberá ekonomické témy, ktoré sú prenosné aj do nášho sveta.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.