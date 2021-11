Čínski regulátori pokutovali technologické firmy pre porušenie protimonopolných pravidiel

Potrestanými sú Alibaba Group a Tencent Holdings.

PEKING. Čínsky štátny úrad pre reguláciu trhu uložil v sobotu pokuty technologickým gigantom preto, že nenahlásili akvizície. K postihnutým patrí online predajca Alibaba Group a prevádzkovateľ sociálnych médií Tencent Holdings.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pokutované firmy podľa úradu počas uplynulých ôsmich rokov nenahlásili 43 akvizícií na základe pravidiel o „prevádzkovej koncentrácii". Za každé takéto porušenie je v Číne pokuta v sume 500-tisíc jüanov (69 390 eur), uviedol úrad.

Peking začal v závere minulého roka sankcionovať technologické spoločnosti pre porušenia pravidiel v oblasti hospodárskej súťaže či ochrany osobných údajov.

Čínska vládnuca komunistická strana sa obáva, že tieto firmy majú príliš veľkú kontrolu nad svojimi odvetviami a varuje ich, aby nevyužívali dominantné postavenie na dosahovanie nadmerných platieb od spotrebiteľov alebo na bránenie príchodu nových konkurentov.

K firmám, ktorým čínsky úrad pre reguláciu trhu dal pokuty, patria aj internetoví predajcovia JD.com Inc. a Suning Ltd. a firma Baidu Inc. podnikajúca v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy. Tieto spoločnosti „nenahlásili nelegálnu prevádzkovú koncentráciu", uviedol čínsky regulátor na svojej internetovej stránke.