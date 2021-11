Návrh štátneho rozpočtu prešiel finančným výborom

Slovensko by v budúcom roku malo hospodáriť s deficitom 4,94 percenta HDP.

BRATISLAVA. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 odobril vo štvrtok Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Poslanci NR SR budú o návrhu rokovať na 51. schôdzi, ktorá sa začína v utorok.

Podľa návrhu predloženého ministerstvom financií by malo Slovensko v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Očakávaný schodok v tomto roku je necelých 8 % HDP. Celkové príjmy verejnej správy majú budúci rok dosiahnuť 44,2 miliardy eur a výdavky 49,4 miliardy eur. Samotný štátny rozpočet počíta v návrhu s celkovými príjmami v roku 2022 v hodnote takmer 20 miliárd eur a výdavkami 25,4 miliardy eur. Schodok v hotovostnom vyjadrení by tak mal dosiahnuť 5,5 miliardy eur.

Viacročný rozpočet verejnej správy počíta s tým, že by mal hrubý dlh SR kulminovať v rokoch 2021 a 2022 na úrovni 61,5 % HDP. Následne do roku 2024 by mal klesnúť pod 59 % HDP.

Návrh rozpočtu obsahuje na roky 2022 až 2024 alokáciu peňazí z plánu obnovy v celkovom objeme 4,59 miliardy eur. V budúcom roku má najviac výdavkov z tohto plánu smerovať do zelenej ekonomiky (454 miliónov eur), vzdelávania (323 miliónov eur) a zdravia (218 miliónov eur).