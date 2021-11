Británia tlmí hrozby v obchodnom spore s Európskou úniou

Pozastavenie účinnosti časti pobrexitovej je však stále v hre.

LONDÝN. Britský minister pre brexit David Frost sa snaží „utlmiť vášne“ v obchodnom spore Spojeného kráľovstva s Európskou úniou, keď vyhlásil, že verí v dosiahnutie dohody s blokom.

Hlavný vyjednávač Spojeného kráľovstva naďalej vidí rozdiely, no dodal, že zo strany EÚ eviduje úsilie o vyriešenie problému. „Či sa tak stane, to je už iná otázka,“ povedal Frost počas stredajšej návštevy severoírskeho Belfastu.

Británia chce zmeny

Práve protokol o Severnom Írsku zakotvený v pobrexitovej obchodnej dohode predstavuje „jablko sváru“ medzi Britániou a EÚ.

Cieľom takzvaného severoírskeho protokolu je zabrániť situácii, keď by tovary z Británie vstupovali na spoločný trh EÚ bez preclenia, a zároveň garantovať pokračovanie otvorenej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou ako súčasťou európskeho spoločenstva. Protokol však vytvára obchodnú hranicu medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom.

Spojené kráľovstvo chce zásadné zmeny vo fungovaní a riadení protokolu. EÚ navrhla balík opatrení, ktoré by znížili jeho praktický dosah.

Londýn hrozí pozastavením účinnosti dohody

Nezhody medzi Britániou a EÚ sa naťahujú už mesiace a Londýn pohrozil pozastavením účinnosti časti pobrexitovej obchodnej dohody, ak sa nenájde riešenie.

Frost podotkol, že aktivácia klauzuly známej ako článok 16 je „reálna možnosť“, no dodal, že Británia uprednostňuje riešenie bez použitia tohto článku.

Spomenuté ustanovenie obchodnej dohody umožňuje ktorejkoľvek strane pozastaviť časti dohody v prípade extrémnych okolností. Ak by sa Británia k takémuto kroku odhodlala, vyvolalo by to odvetné opatrenia EÚ a mohlo by to vyústiť do obchodnej vojny medzi Britániou a EÚ.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý vedie vyjednávací tím EÚ v záležitostiach brexitu, nedávno v súvislosti so severoírskym protokolom načrtol možnú redukciu kontrol potravín, rastlín a zvierat o 80 percent a administratívy v prípade dopravných spoločností o polovicu.