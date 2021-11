Šéfka ECB napriek rastúcej inflácii odmieta výzvy na sprísnenie menovej politiky

Zvýšenie úrokových sadzieb je v roku 2022 veľmi nepravdepodobné, zopakovala Lagardová.

BRATISLAVA. Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová napriek rastúcim cenám odmieta výzvy na sprísnenie menovej politiky.

V pondelok pripustila, že silný rast inflácie bude pravdepodobne trvať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Politiku lacných peňazí však podľa nej v súčasnosti nie je potrebné opúšťať.

„Pokiaľ by sme teraz zaviedli sprísňujúce opatrenia, spôsobilo by to oveľa viac škody než úžitku,“ povedala Lagardová v Európskom parlamente.

Hospodárska situácia v eurozóne sa podľa nej zlepšuje a do konca roka by ekonomika mohla byť silnejšia ako pred nástupom pandémie koronavírusu.

Lagardová zopakovala, že zvýšenie sadzieb v roku 2022 je veľmi nepravdepodobné. Medziročná miera inflácie v eurozóne dosiahla v októbri 4,1 %, čo je najvyššia hodnota za viac ako 13 rokov. ECB drží svoju hlavnú úrokovú sadzbu na rekordne nízkej nulovej úrovni od marca 2016.