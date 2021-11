Ryanair spustí od budúceho roka linku z Bratislavy do Ľvova

Na linke Bratislava - Ľvov už lieta Wizz Air.

BRATISLAVA. Letecká spoločnosť Ryanair spustí od 2. januára 2022 prevádzku pravidelnej priamej linky z Bratislavy do mesta Ľvov na Ukrajine.

Linka bude počas zimy prevádzkovaná s frekvenciou trikrát týždenne, a to v pondelok, piatok a v nedeľu. Lietať sa bude Boeingom 737-800. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Zuzana Drobová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nová linka leteckej spoločnosti doplní lety Bratislava – Ľvov od spoločnosti Wizz Air, ktorými sa do tohto ukrajinského mesta dostanú cestujúci dvakrát týždenne.

"Tešíme sa, že do ukrajinského Ľvova pribudne ďalšie letecké spojenie od hlavného leteckého dopravcu bratislavského letiska. Každá jedna nová linka znamená viac možností a komfortu pre cestujúcich, a preto sme radi, že sa nielen postupne obnovujú spojenia, ktoré pre pandémiu nemohli fungovať, ale tiež, že pribúdajú aj nové," skonštatoval generálny riaditeľ letiska Dušan Keketi.

Ryanair prevádzkuje z Bratislavy počas aktuálneho zimného letového poriadku 15 liniek vrátane novej linky do Ľvova. Sú to linky Birmingham, Bologna, Brusel, Dublin, Eindhoven, Kodaň, Kyjev, Lanzarote, Londýn, Ľvov, Malta, Manchester, Miláno, Rím, Solún.

"Snahou Ryanairu, najväčšej leteckej spoločnosti v Európe, je pomôcť obnoviť európsky letecký a turistický priemysel a do roku 2026 postupne zvýšiť počet našich cestujúcich na viac ako 225 miliónov ročne. Keďže naša spoločnosť by mala do leta 2022 prevziať aj ďalších 65 lietadiel typu Boeing 737-8200 Gamechanger, s radosťou pridávame aj túto novú linku z Bratislavy do Ľvova,“ priblížil marketingový riaditeľ spoločnosti Ryanair Jason McGuinness.