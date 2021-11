Zväz automobilového priemyslu nesúhlasí s testovaním vo firmách

S preukazovaním sa covid pasmi súhlasia.

BRATISLAVA. Automobilky ako aj ich dodávatelia nesúhlasia s plánovaným testovaním vo firmách. Takúto povinnosť schválili poslanci pre zamestnávateľov koncom minulého týždňa v rámci balíka nových protipandemických opatrení.

Ako pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Ján Pribula, nie je reálne, aby sa za plnej prevádzky a výroby testovali zamestnanci pred nastúpením na smenu.

„S potvrdením o testovaní už musia zamestnanci prísť do práce,” konštatuje ďalej.

Zabezpečenie dostatočného počtu testovacích kapacít je pritom podľa názoru zväzu zodpovednosťou štátu. Či budú testy platené štátom alebo hradené občanmi, považujú za politické rozhodnutie, ktoré je v kompetencii vlády.

S preukazovaním sa covid pasmi súhlasia

Podľa automobilového priemyslu je potrebné sa riadiť princípom „vakcína je sloboda“. „To znamená pri vstupe do reštaurácií a pri organizovaní podujatí by mali mať prednosť zaočkovaní a tí, ktorí majú právoplatné potvrdenie o prekonaní. Podobne by tomu malo byť aj pri príchode do zamestnania,” poukazuje Pribula.

Čo sa týka neočkovaných, je potrebné preukazovanie sa platným výsledkom testovania.

Zväz v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu víta možnosť kontrolovať covid pasy, ktoré by mali jednoznačne určovať, či je človek očkovaný, prekonaný či testovaný.

„V prípade, že sa zamestnanec nepreukáže potrebným potvrdením, je potrebné aby to bolo klasifikované ako prekážka na strane zamestnanca. Z pohľadu priemyslu nesúhlasíme s testovaním vo firmách," uviedol Pribula.

Testovanie sa nepozdáva ani Volkswagenu

So zmenou legislatívy nie je spokojná ani najväčšia slovenská automobilka, Volkswagen Slovakia.

„Informácie o testovaní zamestnancov v zodpovednosti zamestnávateľov na vlastné náklady a vo vlastnej réžii považujeme vo všeobecnosti v tejto – už i tak dlhodobo mimoriadne náročnej situácii aj na základe skúseností za finančne a personálne veľmi náročné," zhodnotila jej hovorkyňa Lucia Kovarovič Makayová.

Po novom by zamestnávatelia mali mať povinnosť skontrolovať svojich zamestnancov. Ak sa potrebným potvrdením v súvislosti s ochorením Covid-19 nepreukážu, zamestnávateľ ich nemusí vpustiť na pracovisko. Bude im však musieť umožniť splnenie povinnosti bezplatným testovaním.

Ak to zamestnanec odmietne, zamestnávateľ to môže kvalifikovať ako prekážku v práci na strane zamestnanca.