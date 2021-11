Sme rodina víta Matovičovu reformu, verí, že bude uskutočniteľná

SaS si chce počkať na celú reformu.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/qEOM6GC8.html

BRATISLAVA. Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu poobede začal s predstavovaním svojej daňovo-odvodovej reformy, ktorú nazval revolúciou. Išlo zatiaľ len o prvú časť, týkala sa podpory rodín s deťmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Koaličné hnutie Sme rodina víta prvú predstavenú časť reformy. Verí však, že výpočty rezortu financií sú správne, a teda kroky budú aj reálne uskutočniteľné. Pre TASR to v reakcii uviedlo tlačové oddelenie hnutia.

"Samozrejme, vítame všetky kroky, ktoré vedú k podpore rodiny, ktorá bola roky zanedbávaná, zároveň ale veríme, že tieto výpočty sú správne, a teda budú aj reálne uskutočniteľné," napísalo v stanovisku hnutie Sme rodina.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Minister Matovič ukázal prvú časť daňovo-odvodovej reformy Čítajte

Kollára Matovič presvedčil

Predseda hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár povedal, že Matovič hnutie svojou reformou presvedčil a dúfa, že presvedčí aj ďalších koaličných partnerov. Vyzdvihol i to, že jedno z opatrení pomôže aj cestovnému ruchu, ktoré je ťažko skúšané pandémiou nového koronavírusu.

Reformu hnutie podľa Kollárových slov podporuje a želá si, aby sa opatrenia zaviedli do praxe čo najskôr, keďže sú v súlade s prorodinnou politikou Sme rodina.

Kollár tiež zdôraznil, že čo sa týka financovania opatrení z Matovičovej reformy, samosprávy nedostanú menej než v súčasnosti, krátiť sa im budú iba prírastky na podielových daniach.

Takisto na margo zníženia počtu zamestnancov verejnej správy o dve percentá povedal, že nejde nutne o prepúšťanie. "Stačí, že tí ľudia, ktorí prirodzene odchádzajú do dôchodku alebo zo štátnej správy do súkromnej sféry, tak tých ľudí nebudeme nahradzovať novými," okomentoval Kollár.

SaS si počká na celú novelu

Ďalšia koaličná strana SaS sa zatiaľ k prvej časti verejne vyjadrovať nechce, čaká na celé písomné znenie a o svojom postoji chce najskôr povedať samotnému Matovičovi. Pre TASR to v reakcii uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák.

"Počkáme si na celé písomné znenie daňovo-odvodovej reformy, následne budeme náš postoj komunikovať s ministrom financií a až potom sa vyjadríme verejne. Reformu si každopádne prediskutuje náš ekonomický tím pod vedením Mariána Viskupiča," odpovedal Šprlák na žiadosť TASR o reakciu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ktorí rodičia získajú 200 eur z Matovičovej revolúcie a kto to zaplatí? Čítajte

Smer hovorí o predvolebnej kampani

Naopak, kriticky sa k návrhu postavil opozičný Smer. Matovič podľa podpredsedu strany a exministra financií Ladislava Kamenického na tlačovej konferencii zavádzal o tom, koľko peňazí rodiny po novom dostanú. Matovičovu reformu považuje Smer za predvolebnú kampaň.

Podľa Smeru Matovič predstavil daňovo-odvodovú "revolúciu", resp. jej prvú časť, len preto, aby Slovensko neprišlo o peniaze z plánu obnovy. "To sa týka aj ďalších reforiem, ktorých kvalita je taká pochybná, že ak chcete vedieť, ktoré ministerstvo práve robí reformu, stačí sa pozrieť, pod oknami ktorého ministerstva je akurát demonštrácia," poznamenal Kamenický.

Kamenický si myslí, že hovoriť o daňovej alebo sociálnej revolúcii v Matovičovom podaní je doslova smiešne. Smer sa skôr obáva, aby minister v mene jeho "veľkého tresku" nesiahol aj na ďalšie sociálne opatrenia, ktoré sa v minulosti zaviedli.

Smer kritizuje, že Matovič nekonzultoval "revolúciu" so samosprávami, ktoré ide pripraviť o 200 miliónov eur ročne na podielových daniach, sociálnymi partnermi a určite ani so zástupcami zamestnancov verejnej správy, z ktorých chce 8800 prepustiť.

Na margo samotného zvýšenia príspevkov rodinám s deťmi Kamenický uviedol, že napríklad pri daňovom bonuse vidí hneď dva problémy. Keďže je len pre pracujúcich rodičov, nepomôže rodinám, v ktorých rodičia o prácu prídu napríklad aj nie vlastným zavinením.

"Vysokoškolákom sa doteraz daňový bonus vyplácal, ale to chce Matovič zrušiť, čiže to, čo im pridá na detských prídavkoch, to im na daňovom bonuse zoberie. To je také typicky matovičovské," ilustroval druhý problém.

Podľa Kamenického nie je zrealizovateľná ani Matovičova vízia dávať deťom peniaze na krúžky "na kartu". "Zavedenie systému platby kartou za takéto služby môže trvať aj jeden až dva roky. A keď si uvedomíme, že táto vláda nebola viac ako rok schopná pripraviť jednoduchší systém e-karanténa, tak ani zavedenie internetovej platobnej aplikácie v najbližších jeden až dvoch rokoch nebude reálne," poznamenal exminister.

Matovičova daňová revolúcia

V nedeľu predstavil Matovič prvú z troch častí daňovo-odvodovej reformy. Spočívala vo zvyšovaní niektorých rodinných príspevkov pre rodiny s deťmi - prídavku na dieťa, daňového bonusu, príspevku na krúžky a doučovanie a rekreačného bonusu.

Príspevky sa odvíjajú od toho, či ide o pracujúcich alebo nepracujúcich rodičov. Pri rodine, kde aspoň jeden z rodičov pracuje, tieto opatrenia dokopy dajú 200 eur na dieťa mesačne, pri nepracujúcich rodičoch 100 eur.

Matovič zároveň vysvetlil, z čoho sa majú prorodinné opatrenia financovať. Dokopy totiž majú zaťažiť verejné financie o 1,2 miliardy eur navyše.

Na financovanie má slúžiť napríklad milionárska daň 0,1 percenta ročne z majetku nad jeden milión eur. Medzi ďalšie opatrenia financujúce reformu minister zaradil napríklad zníženie zamestnancov verejnej správy o dve percentá či zníženie výdavkov na zbrojenie.

V návrhu figuruje aj nižší rast podielových daní o 200 miliónov eur. Voči tomu sa už postavili samosprávy, ktoré tým pádom budú o tieto peniaze ukrátené.