Matovičova daňová revolúcia viac ublíži ako pomôže, tvrdí ZMOS

Jedným z riešení financovania reformy má byť nižší rast podielových daní, ktoré patria samosprávam.

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) principiálne odmieta koncept daňovej revolúcie predstavený v nedeľu vicepremiérom a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO).

Združenie si myslí, že navrhované financovanie zvyšovania príspevkov pre rodiny s deťmi mimoriadne ublíži ekonomike samospráv a negatívne sa prejaví na kvalite a rozsahu služieb, ich dostupnosti a obslužnosti územia. O postoji ZMOS informoval v pondelok riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo navrhuje ZMOS

Združenie kritizuje najmä to, že jedným z riešení financovania má byť aj nižší rast podielových daní, ktoré patria samosprávam. Mestá a obce by tak ostali ukrátené o 200 miliónov eur ročne. Podľa ZMOS by to obmedzilo ich základné funkcie a úlohy.

"A tiež to výrazne obmedzí rozsah sociálnej politiky, podpory kultúry, regionálneho školstva a rozvoja lokálnej hospodárskej politiky. Teda inými slovami, štát týmto rozhodnutím spôsobí viac škody, ako úžitku," skonštatoval Kaliňák.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Minister Matovič ukázal prvú časť daňovo-odvodovej reformy Čítajte

ZMOS vyzdvihlo, že ak štát skutočne má záujem podporiť rodiny a deti, mal by napríklad navýšiť dotáciu na výstavbu nájomných bytov, ktorá napriek deklarácii vlády podporovať nájomné bývanie je v návrhu štátneho rozpočtu na nedostatočných 20 miliónoch eur.

Ďalším návrhom ZMOS-u je skvalitňovanie verejných služieb využitím eurofondov. "Napríklad pre skvalitňovanie škôl, rozvoj sociálnych služieb, pre odkanalizovanie mnohých miest a obcí, na opatrenia sledujúce riešenie negatívnych dosahov klímy, vyriešenie dostupnosti potravín vo viac ako 102 potravinových púšťach a podobne," vymenoval Kaliňák.

Kaliňák: Nie je to vhodné, ani správne

Naopak, Slovensko má nedočerpanú viac než polovicu eurofondov z aktuálneho obdobia a mohlo by už 11 mesiacov čerpať aj nové eurofondy, keby už malo v Európskej komisii schválený nový Operačný program Slovensko.

"ZMOS je presvedčené, že v čase príprav rozpočtov miest a obcí na budúci rok a v turbulentnom období, ktoré aktuálne žijeme, nie sú prezentované úvahy o financovaní vybraných častí verejných politík vhodné, ani správne," pripomenul Kaliňák.

Dodal, že preto združenie apeluje na prijatie opatrení, ktorými samosprávy získajú ekonomickú a legislatívnu stabilitu, pretože ich miera dôveryhodnosti v porovnaní so štátom dokazuje, že komunál vie mimoriadne efektívne a vhodne riešiť mnohé životné situácie každej zo skupín obyvateľov.