Mestá žiadajú vyšší podiel zo zdrojov EÚ a plánu obnovy

Pretrvávajúcou centralizáciou moci sa prispiev k vyľudňovania regiónov.

BRATISLAVA. Vláda SR a poslanci Národnej rady SR (NR SR) by sa mali podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) postarať o zvýšenie podielu zdrojov samospráv na eurofondoch, ale aj na Pláne obnovy.

Ako uviedla vo svojom otvorenom liste vláde a poslancom NR SR, predstavitelia štátu majú stále čas na to, aby „urobili poriadok a odstránili deštruktívny rezortizmus“.

Centralizácia sa podieľa na vyľudňovaní regiónov

Únia miest zároveň upozornila, že orgánom územnej samosprávy je potrebné prideliť na rozhodovanie nie 8,1 percenta, ale minimálne 30 percent podielu na eurofondoch.

Hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová informovala, že prezident únie miest Richard Rybníček sa k listu vyjadrí aj na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní K8 v Žiline.

„Je nevyhnutné vziať vážne spoluúčasť priamo volených predstaviteľov územnej samosprávy na príprave projektov ministerstiev, aby mohlo prísť k synergii pri využití týchto unikátnych zdrojov. A ak si myslia, že sú to neprimerané požiadavky, tak nech sa pozrú do iných, úspešných štátov Európy, alebo prečítajú stanoviská Európskej komisie. Ak sa chcú vyhovárať na nedostatok personálnych kapacít v regiónoch, tak by si konečne mohli uvedomiť, že pretrvávajúcou centralizáciou moci prispievajú k vyľudňovania regiónov, odchodu ľudí do Bratislavy a do zahraničia,“ konštatoval Rybníček.

Mestá budú nositeľmi zmeny

Podľa neho je prístup centrálnych vlád dôvodom rastúcich disparít a rastu chudoby v regiónoch.

Piršelová podotkla, že Únia miest od nástupu tejto vlády a od vzniku nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyzýva k inému nastaveniu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027.

Avšak vzhľadom na maximálnu nespokojnosť s prístupom rezortu k tejto kľúčovej agende Únia miest vypovedala Memorandum o spolupráci a dožadovala sa vypočutia svojho stanoviska pri tvorbe strategického Plánu obnovy.

Únia miest je totiž presvedčená, že mestá a mestské regióny boli, sú a budú nositeľmi zmeny a bez ich rozvoja nebude nikdy prosperovať štát.