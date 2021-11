Zákon o protipandemických opatreniach je v druhom čítaní

Novela chce reagovať na súčasnú epidemickú situáciu.

BRATISLAVA. Návrh zákona, ktorý vychádza z protipandemických opatrení navrhnutých konzíliom odborníkov, poslanci Národnej rady vo štvrtok poobede posunuli do druhého čítania.

Doobeda schválili, že bude prejednávaný v skrátenom legislatívnom konaní.

Cieľom tejto novely je podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského reagovať na aktuálny stav v spoločnosti týkajúci sa dohľadu nad dodržiavaním opatrení.

Návrh by mal upraviť povinnosti prevádzkovateľov, a to tak, že budú musieť vyžadovať preukázanie totožnosti od zákazníkov. Osobám, ktoré sa nepreukážu, budú môcť odmietnuť vstup do prevádzok alebo na hromadné podujatia. Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor by mala byť zároveň schopná počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 uzavrieť prevádzku. O súčinnosť bude môcť požiadať Policajný zbor.

Zamestnávatelia by zároveň mali po novom povinne kontrolovať potvrdenie o absolvovaní očkovania, o prekonaní ochorenia Covid-19 alebo o negatívnom výsledku testu. Ak sa zamestnanec takýmto dokladom nepreukáže, zamestnávateľ ho nemusí vpustiť na pracovisko.

Malo by sa mu však umožniť absolvovať bezplatný test zabezpečený zamestnávateľom. Ak zamestnanec odmietne aj tento postup, zamestnávateľ to bude môcť kvalifikovať ako prekážku v práci na strane zamestnanca a podľa toho ďalej konať. Strany sa však môžu dohodnúť na inom režime, napríklad náhrade mzdy či čerpaní dovolenky.

Novelou zákona o sociálnom poistení by sa zase malo upraviť to, že v prípade uznania dočasnej práceneschopnosti zamestnanca z dôvodu karanténny sa na neho nebude vzťahovať nárok na vyplatenie pandemického nemocenského už od prvého dňa pracovnej neschopnosti.

V rámci úpravy zákona o priestupkoch by sa mali tiež zaviesť nové skutkové podstaty, napríklad postihovanie verbálnych útokov a znevažovania poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti.