Evergrande balansuje na pokraji bankrotu, nesplatila včas úroky z dlhu

Spoločnosť nesplácala svoje zahraničné záväzky.

10. nov 2021 o 21:30 TASR

ŠANGHAJ. Niektorí držitelia dlhopisov čínskej developerskej skupiny Evergrande Group nedostali v stredu do konca obchodovania v Ázii po uplynutí 30-dňového odkladu vyplatené úroky. Uviedli to nemenované zdroje.

Evergrand tak balansuje na pokraji bankrotu.

Najzadlženejšia developerska skupina na svete sa v ostatných týždňoch potáca od termínu k termínu, pričom čelí záväzkom vo výške viac ako 300 miliárd USD (259,56 miliardy eur), z ktorých 19 miliárd USD tvoria dolárové dlhopisy.

Spoločnosť nesplácala svoje zahraničné záväzky. V stredu sa pritom končí 30-dňová ochranná lehota na kupónové platby vo výške viac ako 148 miliónov USD.

Nezaplatenie by malo za následok formálne zlyhanie spoločnosti a spustilo by sériu zlyhaní aj v prípade ostatných dolárových dlhopisov Evergrande. Tým by sa zvýšila hrozba dlhovej krízy, ktorá visí nad druhou najväčšou svetovou ekonomikou.

Kedy presne uplynie doba odkladu v stredu, nie je jasné, ale dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou uviedli, že niektorí držitelia dlhopisov nedostali zaplatené do konca pracovného dňa v Ázii.

Skupina Evergrande to odmietla komentovať. Pri iných dolárových dlhopisoch, ktoré boli splatné koncom septembra, dostali ich držitelia splátky až jeden pracovný deň po skončení 30-dňovej doby odkladu.