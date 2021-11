Na Slovensko už pritekajú z Ruska obvyklé množstvá zemného plynu

V stredu by sa malo prepraviť vyše 94 miliónov metrov kubických.

10. nov 2021 o 12:36 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensko z Ruska cez Ukrajinu už pritekajú obvyklé množstvá zemného plynu. Ako vyplýva z informácií zverejnených spoločnosťou Eustream, v stredu by sa malo plynovodom cez Veľké Kapušany prepraviť vyše 94 miliónov metrov kubických plynu, čo je najviac v tomto roku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Počas prvých dvoch novembrových dní zaznamenal slovenský prepravca plynu pokles prepravy plynu na úroveň pod 50 miliónov metrov kubických plynu denne.

Ďalšie novembrové dni sa denná preprava plynu vrátila na obvyklých 75 miliónov kubíkov plynu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prevádzkovateľ tvrdí, že Rusko posiela menej plynu, než bolo dohodnuté Čítajte

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom uviedla, že od začiatku tohto roka do novembra podľa predbežných údajov vyprodukovala 422,6 miliardy kubických metrov zemného plynu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bol rast o 57,7 miliardy kubických metrov, čiže o 15,8 percenta.

Gazprom na svojej internetovej stránke informoval, že mimo územie bývalých sovietskych republík za január až október exportoval 158,8 miliardy kubických metrov plynu.

Vývoz tak medziročne zvýšil o 14,9 miliardy kubických metrov, čiže o 10,4 percenta.

Dodávky plynu do Turecka firma zväčšila o 110,4 percenta, do Nemecka o 23,4 percenta, do Talianska o 15,4 percenta, do Rumunska o 272,2 percenta, do Srbska o 101,7 percenta, na bulharský trh o 51,9 percenta, na poľský trh o 9,5 percenta, do Grécka o 16,3 percenta a do Fínska o 13,6 percenta.

Export do mnohých krajín, napríklad do Turecka, Bulharska, Rumunska a Srbska už podľa Gazpromu prekonal objem dodávok za celý minulý rok.

Zároveň rastie vývoz ruského plynu do Číny a 31. októbra požadované dodávky dosiahli nový rekord, pričom prekročili denné zmluvné záväzky Gazpromu o viac ako 19 percent.