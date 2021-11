Úrad pre reguláciu ukončil spoluprácu so Zigovou advokátskou firmou

Úrad bude hľadať nového právneho zástupcu.

10. nov 2021 o 11:40 (aktualizované 10. nov 2021 o 12:21) SITA

BRATISLAVA. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ukončil spoluprácu s právnickou firmou ius aegis, s.r.o.

Tá je spájaná s členom predstavenstva Slovenských elektrární Radoslavom Zigom, ktorého do funkcie slovenského dominantného výrobcu elektriny menoval minister hospodárstva Richard Sulík.

Zigo sa taktiež zúčastnil delegácie na výstave EXPO 2020 v Dubaji organizovanej ministerstvom hospodárstva.

Konflikt záujmov?

V ostatných dňoch boli vo verejnom priestore komunikované podozrenia o konflikte záujmov firmy ius aegis a jej konateľa, ktorá je právnym zástupcom úradu v prebiehajúcom sporovom konaní na súde.

„Zároveň boli zverejnené viaceré nekorektné informácie o samotnom sporovom konaní, ktoré môžu vytvárať dojem o „vopred prehratom spore" pre Slovenskú republiku, či o „konflikte záujmov“,“ informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

„Pred zazmluvnením právnych služieb so spoločnosťou ius aegis úrad samozrejme dôsledne preveroval aj potenciálne konflikty záujmov danej spoločnosti a jej spoločníka vo väzbe na predmet požadovaných právnych služieb. Na základe poskytnutých informácií neboli identifikované okolnosti, ktoré by v zmysle platnej legislatívy SR vytvárali konflikt záujmov spoločnosti ius aegis alebo jej konateľa v sporovej agende. Všetky relevantné právne úkony firmy Fens v predmetnej veci sporu s úradom a štátom boli vykonané až v čase, keď pán Zigo už nebol spoločníkom a konateľom tejto firmy. Pán Zigo teda zároveň nemohol vystupovať v sporovej kauze ani ako advokát strany, ktorá je spore s úradom, a teda ani nevykonával žiadne právne úkony voči úradu v danom spore. Preto nemožno hovoriť v tomto prípade o „konflikte záujmov“,“ povedal predseda ÚRSO Andrej Juris.

Nový právny zástupca

Záujmom regulačného úradu je podľa svojho šéfa využiť všetky možné prostriedky právnej obrany, aktívne vystupovať v tejto sporovej veci pred súdom, aby takéto vonkajšie tlaky neovplyvnili negatívne výsledok sporu pre štát a neodpútala sa pozornosť od kľúčových aspektov a dimenzií predmetu sporu.

„Úrad začne výber nového právneho zástupcu úradu v danom spore v najbližšom období,“ konštatoval Igaz.

K téme sa pred stredajším rokovaním vlády vyjadril aj minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa jeho slov hovoril s predsedom ÚRSO Andrejom Jurisom a ten ho mal uistiť, že ide o „normálnu, štandardnú, čistú vec".

Zároveň sa s ním dohodol, že osloví Transparency International, aby sa na uvedený prípad pozrela a poskytla svoj právny názor. „Všeobecne, ak došlo ku konfliktu záujmu alebo inému porušeniu zákona, tak budem konať," skonštatoval minister.

ÚRSO uzavrel koncom októbra so spoločnosťou ius aegis vo veci zastupovania v súdnom konaní so žalobcom FENS, spol. s r.o. (predtým KORLEA INVEST, a.s.).

Odmena za poskytovanie právnych služieb bola dohodnutá ako tarifná odmena. Za každý právny úkon mala spoločnosť ius aegis zinkasovať od troch do 14 tisíc eur.