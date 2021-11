Štát chce mýtny systém prevádzkovať sám a efektívnejšie

Európske mýto má na Slovensku začať fungovať od roku 2023.

10. nov 2021 o 11:24 (aktualizované 10. nov 2021 o 12:49) SITA

BRATISLAVA. Plánované zavedenie medzinárodného mýta na Slovensku od začiatku roka 2023 uľahčí plynulý prechod v rámci mýtnych systémov.

Z tohto dôvodu by už nemalo byť problémom, či štát dovtedy stihne vysúťažiť a sprevádzkovať nový domáci mýtny systém vo vlastnej réžii s garantovaným výnosom zhruba dvesto miliónov eur ročne.

Štát tak po uplynutí zmluvy o prevádzke mýtneho systému so spoločnosťou SkyToll, a. s., koncom budúceho roka s ňou nepredĺži zmluvu ani mýto nevypne do výberu nového dodávateľa.

Mýto prevádzkované štátom

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) na stretnutí s médiami v stredu potvrdil, že štát nechce, aby bolo mýto ďalej prevádzkované ako služba, ale chce ho prevádzkovať sám.

"Sľubujeme si od toho významne nižšie náklady a významne férovejšie podmienky pre dopravcov. Chceme mať systém pod kontrolou," povedal minister. Za hlavnú úlohu po svojom nástupe do funkcie označil pokračovanie výberu mýta.

Národné mýto bude podľa ministra vytvárať istú protiváhu medzinárodnému, známemu ako Európska služba elektronického výberu mýta (EETS), a poskytovať nadštandardné služby pre cestných dopravcov na Slovensku.

"Všetky prostriedky vybrané na mýte majú ísť práve na údržbu diaľničnej siete. Mýto z nákladnej dopravy môže významne pomôcť zlepšiť kvalitu, údržbu našich diaľnic. Je čo udržiavať, je na mieste aj nezvyšovať mýto, ale zvyšovať jeho efektivitu a znižovať náklady," uviedol Doležal.

Náklady štátu na prevádzku výberu mýta pre motorové vozidlá nad 3,5 tony donedávna dosahovali približne polovicu z výnosov, podľa šéfa rezortu dopravy sa už náklady znížili na úroveň zhruba 40 percent. "Stále je to dvojnásobok oproti lepšiemu európskemu priemeru. Mojou ambíciou bolo ísť hlboko pod 20 percent, ak sa dostaneme na 10 percent, myslím, že to bude fantastické," vyhlásil Doležal.

Európsky mýtny systém

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) Jaroslav Ivanco informoval, že po účinnosti legislatívy bude nasledovať technické zavedenie systému európskeho mýta predbežne v apríli budúceho roku a založenie Mýtneho úradu, ktorý sa bude o softvér a tento systém starať.

"Je vlastne zároveň prvým stavebným pilierom pre budúci mýtny systém a jeho správu v rukách štátu," povedal Ivanco.

Systém EETS funguje veľmi podobne ako roaming, otvorí sa tak domáci trh, aby na ňom mohli pôsobiť aj iní poskytovatelia týchto služieb a slovenskí dopravcovia budú mať na výber, ktorou palubnou jednotkou budú platiť za používanie ciest.

V súčasnosti je domáci trh uzatvorený len pre používateľov palubných jednotiek SkyToll-u ako prevádzkovateľa národného mýtneho systému.

Dopravcovia budú môcť po novom prejsť pri platbách na jednu faktúru a zároveň im bude vo vozidle stačiť už len jedna palubná jednotka. "Slovenskú jednotku bude môcť dopravca odložiť a používať medzinárodnú, s ktorou cestuje po Európe," uviedol Ivanco.

Otvorenie trhu podľa neho umožní zníženie niektorých nákladov súčasného poskytovateľa mýta aj na celkový výber mýta. Certifikáciu poskytovateľov európskeho mýta na Slovensku chce štát stihnúť v priebehu budúceho roka. Tento modul musí byť kompatibilný aj so stále platnou zmluvou so SkyToll-om, to je podľa Ivanca najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako systém sprevádzkovať na Slovensku.