Niektoré teplárne už žiadajú o pomoc silnejších hráčov na trhu

Jeden z najväčších výrobcov tepla Veolia už rokuje o akvizíciách.

10. nov 2021 o 8:55 SITA

BRATISLAVA. Niektoré menšie teplárne sa už začali pre situáciu na trhu s cenami energií obzerať po silnejších hráčoch. Jeden z najväčších výrobcov a dodávateľov tepla, spoločnosť Veolia Energia Slovensko, pre agentúru SITA priznal, že s niektorými problémovými dodávateľmi už rokujú o akvizícii.

„V prípade dvoch teplární, kde situáciu a ich fungovanie poznáme detailnejšie, sme poskytovateľov už aj aktívne oslovili s ponukou na obchodné rokovanie,“ povedal pre agentúru SITA generálny riaditeľ Veolia Energia Slovensko Peter Dobrý.

Plyn by museli dodatočne nakúpiť

Spoločnosť Veolia má záujem o vstup do nových projektov spojených s výrobou a dodávkou tepla.

„Situáciu na teplárenskom trhu tak štandardne podrobne mapujeme a vnímame aj vzniknuté problémy u vybraných menších dodávateľov a to predovšetkým v mestských spoločnostiach. Sme pripravení o riešení ich problému diskutovať a nenechať ich odberateľov napospas veľkému zvýšeniu cien, no potrebujeme sa samozrejme najskôr detailnejšie oboznámiť si ich situáciou a podmienkami fungovania a to skôr než prijmeme akékoľvek rozhodnutie,“ podotkol Dobrý.

Veolia je pripravená pomôcť krachujúcim dodávateľom tepla aj napriek tomu, že dnes nemá nakúpené dodatočné množstvá plynu na výrobu tepla pre klientov mestských teplární, ktoré nestihli nakúpiť v čase, keď bola cena zemného plynu prijateľná.

„Každopádne, vzhľadom na svoju veľkosť a flexibilitu zmlúv na dodávku zemného plynu by Veolia vedela realizovať aj dodatočný nákup efektívnejšie ako malé mestské spoločnosti,“ spresnil Dobrý.

Veolia nakupovala v predstihu

Spoločnosti Veolia sa podarilo pre svojich klientov nakúpiť zemný plyn na výrobu tepla v predstihu za podstatne nižšie ceny, ako vidíme dnes na trhoch.

„Nevytvárame si špekulatívne dlhé pozície na energetických vstupoch oproti svojej potrebe, ktoré stoja za krachom alternatívnych dodávateľov elektriny a zemného plynu, ktorého sme svedkami v posledných týždňoch. Naša skupina obstaráva energetické komodity stratégiou dlhodobého hedgingu do výšky svojej potreby,“ konštatoval Dobrý.

Veolia vlastní celkovo 24 dcérskych spoločností, z toho 16 z nich vyrába a dodáva teplo priemyselným klientom a domácnostiam.

„Je veľmi ťažké povedať, koľko z dnes nenakúpených dodávateľov tepla by mohla Veolia vlastnícky prevziať, keďže toto závisí predovšetkým od spôsobu prevzatia a od dohody so súčasným vlastníkom týchto spoločností,“ uzavrel Dobrý.

Minister hospodárstva Richard Sulík viackrát pred novinármi zopakoval, že niektoré mestské teplárne budú mať problémy zabezpečiť teplo pre svojich odberateľov, keďže nesprávne odhadli vývoj situácie na trhu s energiami. Prebrať by ich tak mohlo buď šesť veľkých štátnych teplární alebo spoločnosť Veolia.