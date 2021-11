Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú rásť

Zvyšovanie cien zohľadní aj avizovaný nárast minimálnej mzdy.

9. nov 2021 o 14:24 TASR

BRATISLAVA. Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú rásť. Zvyšovanie cien bravčového mäsa a mäsových výrobkov je nevyhnutnou reakciou výrobcov na zvyšujúce sa náklady vstupujúce do výroby.

Informovala o tom výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa Eva Forrai.

Výrobcovia zvyšovaním cien podľa nej reagujú na výrazný nárast cien energií, pohonných látok, obalových a pomocných materiálov či korenín, pri ktorých sa prejavil nárast jednotkových cien počas roka 2021 v intervale 25 až 60 percent.

Zvyšovanie cien zároveň podľa jej slov zohľadní aj avizovaný nárast minimálnej mzdy od 1. januára 2022.

"Nárast cien vstupov do výroby sú výrobcovia nútení premietnuť aj do ich odberateľských cien. Očakávame preto, že zvýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov sa u výrobcov prejaví už od začiatku decembra, a to približne na úrovni 8 až 10 percent," spresnila Forrai.

Slovenský zväz spracovateľov mäsa je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podnikajúcich v oblasti spracovania mäsa, výroby mäsových výrobkov a/alebo v oblasti súvisiacej s touto podnikateľskou činnosťou.