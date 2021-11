Chýbajúci IT odborníci môžu byť hlavnou prekážkou digitálnej transformácie

Trh práce ich potrebuje viac, než ich školy vyprodukujú.

8. nov 2021 o 16:51 TASR

BRATISLAVA. Výsledkom nedostatku IT špecialistov na Slovensku bude zrejme nezvládnutá digitálna transformácia priemyslu, poľnohospodárstva, služieb i verejnej správy.

Povedal to prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský v reakcii na túto diskutovanú tému na pôde medzinárodnej konferencie ITAPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Počty študentov na IT fakultách nerastú

Lelovský upozornil na deficit IT odborníkov - trh práce ich potrebuje viac, než ich školy vyprodukujú. "Bohužiaľ, počty študentov na IT fakultách nerastú, skôr by sa dalo povedať, že naopak klesajú," povedal Lelovský.

“ My sme ako štát rezignovali na kvalitu matematiky aj informatiky na základných a stredných školách. „ Mário Lelovský, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov

Firmy podľa jeho slov riešia nedostatok IT špecialistov neustálym hľadaním, ponúkaním stále vyšších platov a lepších benefitov.

"Musím povedať, že vzhľadom na to, čo dnes firmy ponúkajú IT špecialistom, sú títo už mnohokrát aj preplatení," poznamenal s tým, že je to vyvolané nedostatkom na trhu práce.

Vysoké školy musia načúvať trhu práce

Vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v pondelok počas svojho príhovoru na konferencii zdôraznila v kontexte riešení nedostatku IT špecialistov potrebu reformy školstva. Sama priznala, že dosahy zmien by však boli viditeľné až v dlhodobejšom horizonte.

Lelovský to pri reforme základného a stredného školstva vyčíslil na päť až 15 rokov, čo je podľa neho extrémne dlhá doba a nie je to podľa neho ani odpoveďou na problémy dneška.

Naopak, aktuálnu situáciu by vyriešilo, keby vysoké školy začali načúvať hlasu trhu práce a začali by ponúkať odbory, ktoré sa na ňom uplatnia. To však podľa Lelovského môže naraziť na nezáujem študentov.

"Pretože nám významne poklesla kvalita výučby matematiky na základných, ale aj na stredných školách," dodal Lelovský.

Nízka kvalita výučby informatiky a matematiky

Vyčíslil, že menej ako 20 percent absolventov stredných škôl s maturitou maturuje z matematiky. Z toho ešte významná časť odchádza študovať do zahraničia, teda teoreticky ostáva 15 percent maturantov, ktorí by mohli študovať IT, avšak títo študujú aj iné technické odbory, pre ktoré je ovládanie matematiky dôležité.

"My sme ako štát rezignovali na kvalitu matematiky aj informatiky na základných a stredných školách," poznamenal Lelovský s tým, že napríklad deviataci na základných školách nemajú ani jednu hodinu informatiky v týždni.

Ak to tak bude naďalej, podľa Lelovského sa títo žiaci s vysokou pravdepodobnosťou nebudú rozhodovať pre ďalšie štúdium takéhoto smeru.

"A teda bude mať Slovensko najbližších desať rokov dlhodobý nedostatok ´ITčkárov´, čoho následkom bude nezvládnutá digitálna transformácia priemyslu, poľnohospodárstva, služieb a verejnej správy – nebude to mať kto robiť," dodal Lelovský.

Na otázku, či by situáciu nevyriešil vyšší prílev zahraničných IT odborníkov, Lelovský povedal, že Slovensko v tomto smere zatiaľ neprijalo žiadne opatrenia na zatraktívnenie krajiny.

"V komponente udržania a lákania talentov v pláne obnovy vypadla časť lákania talentov, to jednoducho politici vyškrtli," poznamenal Lelovský. Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá sama seba izoluje a drsne na to doplatí.