Šéf Zväzu cestovného ruchu: Prežiť môžeme len vďaka vakcíne

Ak neotvoríme aspoň pre zaočkovaných, skrachujeme, hovorí Marek Harbuľák.

10. nov 2021 o 12:44 Zuzana Kovačič Hanzelová, Šimona Tomková

Článok pokračuje pod video reklamou

Koaličná rada rokovala o sprísnení opatrení, konzílium odborníkov navrhuje lokálne zákazy vychádzania pre nezaočkovaných ľudí v čiernych okresoch.

Zároveň sa začalo aj vo vláde hovoriť o výhodách pre zaočkovaných. Dnes sú totiž ubytovacie zariadenia aj reštaurácie na väčšine Slovenska zatvorené bez ohľadu na to, či je klient zaočkovaný, alebo nie.

O téme hovorí MAREK HARBUĽÁK, prezident Zväzu cestovného ruchu.

Marek Harbuľák vyštudoval manažment na Prešovskej univerzite v Prešove,

pracoval na pozícii riaditeľa piešťanského kúpeľného a hotelového komplexu Balnea Esplanade Palace, bol pri príprave a otvorení prevádzky hotela DoubleTree by Hilton Košice a viedol hotel Chopin Airport Hotel Bratislava,

od roku 2013 sa venuje činnostiam v profesijných zväzoch,

v súčasnosti je prezidentom Zväzu cestovného ruchu a generálnym manažérom Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky.

Ste za lokálne lockdowny, ak by to znamenalo, že podniky budú môcť otvoriť pre zaočkovaných klientov?

Prvoradé je, aby sme našli spôsob, akým môžu prevádzky fungovať aj v horších okresoch. Ak to bude podmienené očkovaním alebo prekonaním, je to určite vhodný kompromis.

Minulý týždeň som cestovala do bordových a čiernych okresov na východnom Slovensku a v prevádzkach ma nikto nekontroloval. Netočíme sa v kruhu, kde všetci plačú, že neprežijú, no na druhej strane mnohí nerobia to, čo majú?

Od kolegov denne zaznamenávam správy o tom, že prevádzky, ktoré robia kontrolu, sa pýtajú, prečo tieto podmienky inde nemusia dodržiavať. Pravdepodobne za to môže aj takzvaná pandemická únava.

Dá sa stále vyhovárať na únavu? Mám známych v Rakúsku či v Nemecku, kde sa pri vstupe do každej reštaurácie naskenuje QR kód a nikto o tom nedebatuje, lebo také sú pravidlá.

Myslím si, že ľudia, ktorí s tým u nás majú problém, by ho po prekročení hraníc nemali.

Čím to je?

Asi našou mentalitou.

Na druhej strane, počas troch vĺn pandémie podnikatelia nikdy nedostali informácie včas. Nevedeli, dokedy budú zatvorení, akú pomoc od štátu môžu čakať. Ani počas prebiehajúcej tretej vlny to zatiaľ nie je jasné. Poskytovatelia služieb sú frustrovaní.

Vo finančnej podpore teda štát zlyháva. Zlepšilo sa aspoň nastavenie covid automatu alebo aj ten je chaotický?

“ Myslím si, že ľudia, ktorí s tým u nás majú problém, by ho po prekročení hraníc nemali. „ Marek Harbuľák, šéf Zväzu cestovného ruchu o kontrolách covid pasov

Posledná verzia je jednoduchá a jasná. O zmenách sme sa však opäť dozvedeli uprostred prebiehajúcej sezóny. Preto sme ešte v auguste žiadali, aby sa nové pravidlá začali uplatňovať o dva týždne neskôr a nestresovali sme turistov.

Je tu 2,5 milióna očkovaných Slovákov. Ak sa vláda dohodne na uvoľnení opatrení pre nich, nehrozí situácia, že pre slabú kontrolu v podnikoch by sa aj tak dostali zaočkovaní a nezaočkovaní do bezprostredného kontaktu?

Môže sa to stať a istá miera kontroly z našej strany je namieste. Sú tu však zložky, ktoré by na to mali dozerať, no nemáme pocit, že sa to deje rovnako vo všetkých oblastiach života.

Boli sme svedkami útokov na prevádzku siete Lidl. Podobná situácia môže nastať aj vo vašom odvetví. Ste na to pripravení? Zažívajú slovenské hotely a reštaurácie agresiu?