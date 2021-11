Náhradné rodiny majú dostať vyššiu podporu na starostlivosť o súrodenecké skupiny

Má sa zaviesť aj príspevok na vzdelávanie rodičov.

7. nov 2021 o 16:45 SITA

BRATISLAVA. Od júla budúceho roka by mal štát podporovať náhradné rodiny, ktoré sa rozhodnú starať sa o väčšie súrodenecké skupiny, resp. o deti so zdravotným znevýhodnením.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania. Zaviesť sa má nový príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov, ktorý by štát poskytoval pri rôznych mimoriadnych životných situáciách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Príspevok na vzdelávanie rodičov

Pribudnúť má aj príspevok na podporu vzdelávania náhradných rodičov za účelom zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti deťom v náhradnej starostlivosti.

Zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi v prípade, že sa stará o súrodencov, má stúpnuť a odstupňovať sa.

V súčasnosti úrady poskytujú toto zvýšenie náhradnému rodičovi, ktorý sa stará o tri a viac súrodencov a len v jednej sume, aktuálne 138,39 eura.

Toto zvýšenie opakovaného príspevku sa má po novom poskytovať náhradnému rodičovi aj prípade, že do náhradnej starostlivosti sú zverení dvaja súrodenci.

Peniaze podľa počtu súrodencov

Zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi za starostlivosť o súrodenecké skupiny sa má odstupňovať podľa počtu súrodencov, o ktorých sa náhradný rodič stará.

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa má zvýšiť zo súčasného 0,8-násobku na 2,4-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Tento príspevok štát poskytuje náhradným rodičom, ktorí majú do náhradnej starostlivosti zverené deti, ktoré sú občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vzhľadom na predpokladanú valorizáciu súm životného minima od 1. júla budúceho roka by tento príspevok podľa súčasnej legislatívy dosahoval 83 eur, pričom rezort práce a sociálnych vecí ho navrhuje zvýšiť na 249 eur.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí tiež navrhuje zaviesť nový príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov spojených napríklad s umeleckou alebo športovou činnosťou.

Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov by mal byť v sume najviac 500 eur ročne.

Túto sumu nebude nutné vyčerpať jednorazovo, ale bolo by možné si požiadať o príspevok v kalendárnom roku opakovane. Celková suma poskytnutého príspevku by tak nesmela presiahnuť 500 eur za rok.