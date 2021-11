Holandsko zatiaľ neprestane podporovať ťažbu fosílnych palív v zahraničí

Holandsko sa nepripojilo k záväzku 20 krajín.

5. nov 2021 o 12:33 TASR

AMSTERDAM. Holandsko sa na prebiehajúcom klimatickom samite COP26 v Glasgowe rozhodlo, že sa zatiaľ nepodpíše pod prísľub, že prestane finančne podporovať medzinárodné projekty na ťažbu fosílnych palív. V piatok to uviedol spravodajský server DutchNews.nl.

Spojené štáty, Kanada a ďalších 18 krajín sa vo štvrtok v Glasgowe zaviazali, že do konca budúceho roka zastavia verejné financovanie ropných, plynárenských a uhoľných projektov v zahraničí. Holandsko sa však k tejto skupine krajín nepripojilo.

Dočasný vládny kabinet to podľa vyjadrenia ministerstva financií považuje za "kontroverznú" záležitosť, o ktorej by mala rozhodnúť budúca vláda. Zloženie budúcej vlády je zatiaľ neznáme, pretože politické rokovania o jej zložení stále prebiehajú.

DutchNews.nl upozornil, že environmentálne organizácie rozhodnutie Holandska nepodporiť túto iniciatívu označili za "bizarné" a výzvu premiéra Marka Rutteho z prvého dňa klimatického samitu považujú za "prázdne slová".

Rutte počas svojho vystúpenia v Glasgowe uviedol, že "zmena klímy je vážny problém, ktorý si vyžaduje vážne opatrenia", a spresnil, že ambície Holandska sú jasné: postupne znižovať škodlivé skleníkové emisie až na nulu a zvyšovať odolnosť voči klimatickým zmenám.

Denník Handelsblad v tejto súvislosti uviedol, že oficiálne zapojenie sa Holandska do priemyslu fosílnych palív v zahraničí má najmä podobu exportných úverov poskytnutých projektom zahŕňajúcim spoločnosti Shell, Van Oord, Boskalis a Heerema.

Holandsko však na klimatickom samite podporilo návrh na zastavenie investícií do uhoľných elektrární doma aj v zahraničí do konca roka 2022. Krajina má vypracované plány na postupné ukončenie využívania uhlia na výrobu elektriny do roku 2030.