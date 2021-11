Lehota na prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím sa skráti

V súčasnosti môže trvať prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím až pol roka.

4. nov 2021 o 15:36 SITA

BRATISLAVA. Od polovice marca budúceho roka by sa mal zjednodušiť proces prepustenia zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Kým v súčasnosti má úrad práce a sociálnych vecí lehotu 30 až 90 dní na to, aby odsúhlasil výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím, po novom by mal mať úrad práce na tento úkon len sedemdňovú lehotu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na tlačovej besede to uviedol poslanec za hnutie OĽaNO Dominik Drdul.

Neprimeraný zásah do pracovnoprávnych vzťahov

Toto opatrenie má byť súčasťou návrhu novely Zákonníka práce, ktorý poslanci za hnutie OĽaNO predložia na novembrovú schôdzu parlamentu.

„V súčasnosti môže trvať prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím až pol roka," upozornil Drdul.

Podľa neho ide o neprimeraný zásah štátu do pracovnoprávnych vzťahov. Súčasná právna úprava podľa poslanca za hnutie OĽaNO nechráni zdravotne postihnutých pred výpoveďou, ale, naopak, "chráni" ich pred pracovným pomerom.

Zložité prepúšťanie obmedzilo prijímanie

Ak totiž zamestnávateľ podľa Drdula vie, že zamestnanca so zdravotným postihnutím bude vedieť ťažko prepustiť, tak ho do práce radšej ani neprijme.

Upozornil na to, že ak úrad práce po novom do siedmich dní nezaujme stanovisko k výpovedi, bude sa to považovať za súhlas s výpoveďou pre zdravotne postihnutého zamestnanca.

Nová právna úprava by sa mala vzťahovať len na tie pracovné pomery, ktoré vzniknú po 15. marci budúceho roka. Ľahšie prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím sa tak nebude dať využiť pri existujúcich pracovných pomeroch. Podľa Drdula sa touto zmenou zvýši konkurencieschopnosť ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce.