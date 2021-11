Tretí mochovský blok by mali skúšobne spustiť o tri mesiace

Pôvodné termíny dostavby dvoch mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013.

3. nov 2021 o 9:01 SITA

DUBAJ. Tretí mochovský blok Atómovej elektrárne Mochovce by mal začať vyrábať elektrinu už začiatkom budúceho roka.

„Z dostavby tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach sa stáva taký nekonečný príbeh. V prípade tretieho bloku však už vidíme svetlo na konci tunela. To znamená, tretí blok by mal na budúci rok, v januári alebo vo februári, ísť do prevádzky. Malo by tam byť zavezené jadrové palivo a mala by sa začať skúšobná prevádzka,“ povedal na EXPO 2O2O v Dubaji štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

Kontrolóri študujú dokumentáciu

Termín zavezenia jadrového paliva do reaktora tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce závisí od postupu druhostupňového orgánu Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD), ktorý je oprávnený rozhodnúť o podaných rozkladoch.

V každom prípade, na zavezenie prvej palivovej kazety do reaktora tretieho bloku musí mať spoločnosť Slovenské elektrárne právoplatné povolenie na uvádzanie jadrového bloku do prevádzky.

Rozkladová respektíve odvolacia komisia zložená z externých špecialistov odporučila predsedníčke ÚJD Marte Žiakovej, ako druhostupňovému správnemu orgánu, odvolanie rakúskej organizácie Global 2000 zamietnuť a potvrdiť prvostupňové rozhodnutie úradu.

Aktuálne sa druhostupňový orgán venuje štúdiu dokumentácie a ďalších podkladov a dôkazov a pripravuje návrh druhostupňového rozhodnutia.

Náklady presiahnu šesť miliárd

Pôvodné termíny dostavby dvoch mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 6,2 miliardy eur.

Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby plánovali elektrárne minúť necelé tri miliardy eur. Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008.

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny.

Na dostavbe Mochoviec sa zúčastnilo približne 450 dodávateľských subjektov. V čase vrcholu výstavby v Mochovciach na stavenisku pracovalo takmer 7 000 ľudí, ktorí spolu odpracovali doteraz viac ako 103 miliónov človekohodín.