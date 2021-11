Japonsko potrebuje nový kapitalizmus, ktorý zmierni nerovnosti, tvrdí premiér

Japonská ekonomika medziročne rástla iba mierne, čo je slabý výkon.

1. nov 2021 o 13:42 SITA

TOKIO. Japonsko potrebuje „nový kapitalizmus“, ktorý oživí jeho ekonomiku. V pondelok po volebnom víťazstve to vyhlásil premiér Fumio Kišida.

Ako dodal, potrebné je rovnomernejšie rozdelenie bohatstva, aby sa zabránilo prepadnutiu tretej najväčšej ekonomiky na svete do stagnácie.

Kišidova propodnikateľská Liberálnodemokratická strana si v nedeľných voľbách udržala v dolnej komore parlamentu pohodlnú väčšinu.

Očakáva sa, že nová vláda presadí ďalší veľký balík stimulov, ktoré majú zmierniť hospodárske dopady pandémie koronavírusu. Počas apríla až júna japonská ekonomika rástla medziročným tempom 1,9 percenta, čo je vzhľadom na hlboký prepad z rovnakého obdobia vlaňajška mimoriadne slabý výkon.

Kišida v čase nástupu do úradu začiatkom októbra sľuboval vyššie zdanenie kapitálových výnosov, čo by pocítili najmä bohatšie vrstvy obyvateľstva. Po niekoľkých dňoch výpredajov na akciových trhoch však od plánu, ktorý by pomohol zmierniť majetkové nerovnosti, upustil.

Aktuálne hovorí, že vyššia daň musí počkať dovtedy, kým ekonomika nebude rásť oveľa rýchlejšie.