Ministerstvo financií vyzýva na urýchlenú dohodu o prijatí výdavkových limitov

Novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti začal rezort pripravovať už minulý rok.

28. okt 2021 o 17:21 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo financií (MF) SR vyzýva na urýchlenú dohodu o prijatí ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a zákona o výdavkových limitoch.

Povedal to štátny tajomník rezortu Ľuboš Jančík na spoločnej štvrtkovej tlačovej konferencii so šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) MF SR Jurajom Valachym, členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Jurajom Kotianom a bývalým predsedom RRZ Ivanom Šramkom po Konferencii o budúcnosti Európy (KOBE).

Rezerva už mohla byť v hodnote desiatich miliárd

Jančík pripomenul, že novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti začal rezort pripravovať už minulý rok.

"Jeho základným stavebným kameňom sú tzv. výdavkové limity. Je to dôležitý operatívny nástroj pre riadenie štátneho rozpočtu, verejných financií tak, aby boli dlhodobo udržateľné," povedal štátny tajomník.

Vyčíslil, že ak by tieto výdavkové limity boli zavedené už v roku 2019, v súčasnosti by malo Slovensko k dispozícii rezervu na krízu okolo desiatich miliárd eur.

"Dovolím si povedať, že novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti je najväčšou reformou verejných financií za posledných takmer 20 rokov a popri reforme školstva a zavedení právneho štátu je to najväčšia a najdôležitejšia reforma, ktorú Slovensko potrebuje," vyhlásil Jančík.

Dodal, že Slovensko má v tomto podporu aj zástupcov Európskej komisie (EK) a OECD.

Žiada urýchlené dotiahnutie novely

Podľa Šramka je pre Slovensko dôležité pripraviť sa na reformu fiškálneho rámca Európskej únie. Preto žiada, aby sa novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti urýchlene dotiahla.

"Výdavkové limity sú veľmi dôležitý operatívny nástroj, ktorý by výrazným spôsobom pomohol stabilizovať naše verejné financie, takže chcel by som požiadať kompetentných, aby sa tomu venovali, aby trochu odložili politické konflikty, ktoré v tejto téme sú a aby rýchlo našli kompromis a dokázali novelu prijať tak, aby splnila to, čo sa od nej očakáva," dodal Šramko.

Valachy vyzdvihol, že doposiaľ slovenské a ani európske fiškálne pravidlá nedonútili Slovensko zlepšiť svoju finančnú situáciu dostatočne.

"A preto naozaj výdavkové limity sú tie, ktoré majú veľký potenciál zmeniť tento stav do budúcna. Slovenský dlh narástol za poslednú krízu pomerne dosť, čakajú nás ešte veľké výzvy – demografický vývoj a podobne. Naozaj sa musíme pripraviť na horšie časy," zhrnul Valachy a dodal, že výdavkové limity majú tú vlastnosť, že štát nútia v dobrých časoch šetriť a v zlých časoch mu naopak dávajú priestor podporiť ekonomiku, zamestnanosť, domácnosti a firmy.

"My na ministerstve už riešime technikálie tohto zákona, ale nemôžeme ich uviesť do praxe bez toho, aby bol ten ústavný zákon prijatý," uzavrel Valachy.