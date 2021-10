Sulík trvá na tom, že aktuálne zvyšovanie cien energií rieši

Poslancov požiadal, aby mu počas hlasovania o jeho odvolávaní vyjadrili podporu.

27. okt 2021 o 14:01 SITA

BRATISLAVA . Minister hospodárstva Richard Sulík trvá na svojich vyjadreniach, že jeho rezort koná a rieši aktuálne zvyšovanie cien energií.

Počas záverečného slova v rámci rozpravy k svojmu odvolávaniu v parlamente zopakoval 16 krokov, ktoré rezort hospodárstva pod jeho vedením urobil v sektore energetiky.

„Aj tak počúvam, že sme nepredložili žiadne riešenie. Možno niektorí ľudia konečne pochopia, že je za tým veľa roboty," reagoval na kritiku opozície. Plénum zároveň požiadal, aby mu počas hlasovania vyjadrilo podporu.

Sulík opätovne potvrdil, že v prípade miernej zimy bude plynu na Slovensku dostatok. Ak by však nadchádzajúce zimné mesiace boli výrazne tuhé, najväčší odberatelia plynu na Slovensku, ktorými sú Duslo, Malženice a Slovnaft, môžu čakať zníženie dodávok. „Takto sa to robí do psej matere," obhajoval tento krok minister.

Priznal, že pre domácnosti bude v prípade zvyšovania cien zásadný rok 2023. Podľa jeho slov však už v tejto veci vedie rokovania s Enelom a EPH.

Šéf rezortu hospodárstva taktiež zopakoval, že stále rokuje s ministrom životného prostredia Jánom Budajom ohľadne možnosti podporiť výraznejšie slovenský priemysel z prostriedkov Envirofondu.

„Nie sú to rokovania iba s Budajom a iba o Envirofonde. Nebudem o tom dnes bližšie informovať. Tie rokovania vediem, prebiehajú a snáď dospejeme čoskoro k použiteľným výsledkom," uzavrel Sulík.