Minister Matovič nepríde so znížením DPH na energie

Žiadny politik by nemal odvahu daň následne zvýšiť, tvrdí.

27. okt 2021 o 13:54 TASR

BRATISLAVA. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) nepríde so znížením dane z pridanej hodnoty na energie.

Žiadny politik by podľa neho nemal odvahu daň následne zvýšiť. Považuje to teda za trvalé opatrenie. Uviedol to v stredu novinárom v Národnej rade.

"Keď raz znížite DPH pri energiách, chcem vidieť toho politika potom, keď budú normálne ceny energií, kto tú DPH zvýši. To je z pohľadu verejných financií katastrofa, lebo je to opatrenie defacto štrukturálne, trvalé, lebo nebude nikto mať odvahu to zvýšiť potom skokovo," skonštatoval Matovič. Poukázal pritom aj na skúsenosti z iných krajín.

Zároveň však dodal, že ak toto opatrenie niekto chce a myslí to vážne, nech príde aj s návrhom, ktorý to kompenzuje.