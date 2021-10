Maďarsko otvorilo diaľnicu od Miškovca až po slovenské hranice

Diaľnica je súčasťou projektu Via Carpatia, ktorý prijali Poľsko, Litva a Slovensko.

26. okt 2021 o 12:30 TASR

BUDAPEŠŤ. Na východe Maďarska otvorili v utorok úsek diaľnice M30, spájajúcu Miškovec s maďarsko-slovenským hraničným priechodom v Tornyosnémeti.

Informovala o tom agentúra MTI. Diaľnica cez maďarské územie je i diaľničným prepojením Košíc s Bratislavou.

Generálny riaditeľ investora Národnej spoločnosti pre rozvoj investícií (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) Róbert Attila na slávnostnom odovzdaní 56,8 kilometra dlhého diaľničného úseku pripomenul, že ide o súčasť prepojenia 3300 kilometrov dlhého úseku diaľnic, spájajúcich Baltické more s Rumunskom a dopravného koridoru Via Carpatia pokračujúceho až do Grécka.

Diaľnica M30, ktorú pretína 13 mostov, šesť cestných uzlov, tri odpočívadlá a niekoľko viaduktov pre zver, bola podľa jeho slov vybudovaná v troch etapách.

Na slávnostnom odovzdaní pri Tornyosnémeti sa zúčastnil aj maďarský premiér Viktor Orbán.

"Bez realizovania myšlienky stredoeurópskej jednoty nie je možné dosiahnuť rozvoj maďarského vidieka," povedal.

Základný kameň diaľnice M30, maďarského úseku diaľnice spájajúcej Miškovec s Košicami, položili 12. marca 2018 pri východomaďarskej obci Sajópálfala.

Diaľnica spojí obec Tornyosnémeti na maďarsko-slovenských hraniciach v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe s diaľnicou M3 pri Miškovci. Slovenský úsek medzi Košicami a štátnymi hranicami je už vybudovaný.

Na financovaní projektu v hodnote 179,3 miliardy forintov (518,1 milióna eur) sa podieľa aj Európska únia. Diaľnica je súčasťou projektu Via Carpatia, ktorý prijali Poľsko, Litva a Slovensko.