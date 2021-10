Trhová hodnota výrobcu elektromobilov Tesla stúpla nad jeden bilión dolárov

Cena akcií Tesly sa zvýšila, keď sieť autopožičovní Hertz oznámila, že od Tesly kúpi 100-tisíc vozidiel.

26. okt 2021 o 10:17 SITA

DETROIT. Trhová hodnota výrobcu elektromobilov Tesla prvý raz stúpla nad úroveň jeden bilión dolárov po tom, ako americká sieť autopožičovní Hertz oznámila, že od Tesly kúpi 100-tisíc elektrických áut.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spoločnosť Hertz uviedla, že nákup malých vozidiel Tesla Model 3 ukončí do záveru roka 2022.

V rozhovore pre agentúru The Associated Press generálny riaditeľ spoločnosti Hertz Mark Fields povedal, že vozidlá Tesla už do jeho firmy prichádzajú a k dispozícii na požičiavanie majú byť od novembra. Fields nepovedal, koľko financií spoločnosť Hertz na tento nákup vynaloží.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/xDfdi392yr8

Celková hodnota nákupu však je zhruba štyri miliardy dolárov, keďže základná cena vozidla Model 3 je približne 40-tisíc dolárov.

Objednávka 100-tisíc elektromobilov zvýšila cenu akcií Tesly v pondelok o takmer 13 percent na rekordnú uzatváraciu úroveň 1 024,86 dolára za kus a posunula trhovú cenu automobilky tesne nad hranicu jeden bilión dolárov.

Hodnota majetku generálneho riaditeľa Tesly Elona Muska stúpla o 11,4 percenta na 255,8 miliardy dolárov.