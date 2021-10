Ponuka bytov na prenájom v Bratislave prevýšila ponuku bytov na predaj

Vysoká konkurencia viedla v prvých fázach koronakrízy k zlacňovaniu nájmov takmer o 17 percent.

26. okt 2021 o 8:49 SITA

BRATISLAVA. Ponuka bytov na prenájom v Bratislave v dôsledku pandémie prevýšila ponuku bytov určených na predaj.

Vyplýva to z vyjadrenia risk manažéra a odhadcu cien nehnuteľností z realitnej spoločnosti Lexxus Petra Ondroviča.

„Celkovú ponuku na realitnom trhu v Bratislave do marca 2020 tvorilo len slabých 40 percent nehnuteľností určených na prenájom. Zvyšnú časť (60 percent) tvorili nehnuteľnosti a ponuka určená na predaj,“ uviedol Ondrovič.

Vysoká konkurencia na trhu nájmu

Ako dodal, koronakríza výrazne zmenila pomery a zásadne zasiahla do vývoja celého realitného trhu na Slovensku.

„Dnes je pomer síl rozložený obdobne kľúčom 40:60, avšak platí, že viac ako 60 percent ponuky na trhu tvorí ponuka bytov či apartmánov určených na prenájom,“ poznamenal Ondrovič s tým, že len slabých 40 percent ponuky tvoria byty či apartmány určené na predaj.

Zmena pomerov na realitnom trhu mala podľa Ondroviča vplyv aj na ceny nájmov. Vysoká konkurencia viedla v prvých fázach koronakrízy k zlacňovaniu nájmov takmer o 17 percent.

„Vysoká konkurencia na trhu nájmu pretrváva aj dnes. Je to spôsobená „pretlakom“ nehnuteľností, ktoré sú určené práve na prenájom,“ ozrejmil.

Njadrahšie prenájmy v Starom meste

Najdrahšími nehnuteľnosťami určenými na prenájom v Bratislave sú byty či apartmány v bratislavskom Starom Meste.

„V priemere je tu možné jednoizbový byt strednodobo prenajať približne za 500 eur čistého mesačného nájomného, ku ktorému sa ešte pripočítavajú energie a poplatky,“ poznamenal Ondrovič.

Trojizbový byt v prvom Bratislavskom okrese je možné v priemere prenajať niečo pod 1 150 eur plus energie a poplatky.

Zvyšné lokality Bratislavy sú podľa Ondroviča v cenách priemerných nájmov plus-mínus ustálené.

„Najdrahší z nich, a to vo všetkých kategóriách nehnuteľností určených na prenájom je tretí Bratislavský okres. Tu je napríklad možné trojizbový byt prenajať v priemere niečo pod 780 eur čistého mesačného nájmu, ku ktorému nájomca musí ešte pripočítať energie a poplatky,“ uzavrel Ondrovič.

Pandémia ovplyvnila hrubý výnos

Ako poznamenal analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický, každý, kto plánoval kupovať byt na prenájom v Bratislave v prvý rok pandémie, teda v roku 2020, zostal nepríjemne zaskočený.

„Percentuálny podiel ročného príjmu z prenájmu a ceny bytu, t.j. hrubý výnos, v porovnaní s inými krajskými mestami tu bol až o tretinu nižší,“ uviedol a dodal, že ani dnes nie je situácia pre realitných investorov v slovenskej metropole ideálna.

„Na rozdiel od iných krajských miest sa tu ešte ceny prenájmov nedostali na predkrízovú úroveň,“ ozrejmil Kubrický s tým, že v Bratislave rástli predajné ceny bytov za posledný rok a pol ceny pomalšie.

„Takže pokiaľ v hlavnom meste klesol hrubý výnos investorov z dvoj, či trojizbových bytov zo 4,2 na 3,8 percenta, v ostatných krajských mestách sa znížil v priemere zo 6,2 až na 5,3 percenta,“ dodal.

Mohutná výstavba nájomných bytov by podľa neho znížila dlhodobý deficit v ponuke, t.j. predajné ceny nehnuteľností by klesli.

„Vplyv na realitný trh by sa odvíjal aj od toho, aké by boli podmienky pre získanie nájomného bytu a aká by bola výška nájmu,“ uzavrel Kubrický.